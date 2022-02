Infectarte por el coronavirus y que tu vida no haya vuelto a ser la de antes: no poder trabajar, no poder hacer vida normal, no poder seguirle el ritmo a tu hijo pequeño e incluso replantearte tener más familia. Y todo porque hace dos años pasaste la covid-19. Así de simple y de cruel es el resumen que hace Sara Haro, una joven de Vinaròs de los dos últimos años de su vida. «Ha sido un antes y un después», dice, por supuesto para mal.

Haro es una de las miles de personas que sufren de covid persistente en la C. Valenciana, una enfermedad que solo hace unos meses fue reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, pero sobre la que hay todavía muy pocas respuestas a todos los niveles, ya sea el científico, el asistencial o el laboral. Una de las grandes preguntas en estos momentos es qué factura va a pasar la sexta ola en términos de covid persistente ya que según los últimos estudios, la persistencia de síntomas afecta a uno de cada diez contagiados y esta sexta ola ha sido un auténtico «tsunami» gracias a ómicron. Sara cuenta estos dos años de travesía en el desierto con buen ánimo aunque su trabajo —también psicológico— le ha costado. Porque desde el 18 de marzo de 2020, cuando empezó a tener síntomas de covid-19, Sara no ha dejado de tenerlos. Más bien al revés, le han ido a más.

«Empecé el 18 de marzo de 2020 con dolores de cabeza, algo de febrícula... Me aislé y llegaron la fatiga, una cefalea brutal y el pelo se me caía a matojos. El 27 de marzo empecé a ahogarme y ya fui al hospital. En total, pasé 28 días aislada», cuenta. El problema es que después de pasar la enfermedad o eso creía ella, no terminaba de mejorar. «Me decían que al ser algo viral ya me recuperaría pero cada tres semanas tenía fuertes recaídas con infección pulmonar, dolores de cabeza, febrícula, perdía pelo, perdía uñas de raíz...».

Problemas neurológicos

Aguantó sin ser visitada por ningún médico de forma presencial y a base de cajas de antibióticos hasta que llegó septiembre. «Y ahí tuve un brote grande». Ahí, medio año después, sus síntomas covid no desaparecieron, al revés, llegaron los neurológicos, los que la hundieron totalmente. «Me mejoraron los respiratorios pero llegó la pérdida de memoria, la niebla mental, me costaba centrarme e incluso explicarme», recuerda. Optó por ir a un neurólogo por cuenta propia y, tras probar varias medicaciones, empezó a controlar esos brotes pero la sensación de haber perdido su vida para siempre estaba ahí y pidió ayuda psicológica.

«Yo era encargada de tienda, gestionaba a equipos de gente y lo llevaba todo en la cabeza. En ese momento, tenía que ponerme una alarma cuando ponía la olla al fuego porque se me olvidaba. Llegas a plantearte si es algo tuyo. Hasta que vi en un reportaje en la tele que no era la única a la que le estaba pasando, porque también te encuentras a médicos que lo ponen en duda». No fue hasta el pasado mes de septiembre cuando el sistema público revisó su caso. «Me hicieron todo tipo de pruebas para descartar más cosas y me ajustaron la medicación. A día de hoy he mejorado, ya no me cuesta tanto concentrarme y he recuperado fluidez en el habla, pero no tengo una vida normal. Sigo teniendo brotes y dos años después tengo febrícula y cansancio a diario», lamenta.

Al sistema, Sara le pide más comprensión, más apoyo a nivel laboral y sobre todo más recursos, empezando por más investigación porque en consulta «simplemente te dicen que no tienen respuestas. Y si esto le está pasando al 10 % de los infectados, es urgente que se haga algo, porque vienen los de la sexta ola, que han sido muchos», alerta.

Lo que viene tras la sexta ola

Solo entre principios de diciembre y finales de febrero, en la Comunitat Valenciana se han contagiado de covid en esta sexta ola más de 745.000 personas. Si se hace caso a los estudios existentes, al menos 7.400 de estos valencianos tendrán un problema de covid persistente durante este año 2022.

Desde la administración son conscientes del problema que puede suponer esta «avalancha» de nuevos casos y, de hecho, el president Ximo Puig adelantaba esta semana que, entrando en el final de la pandemia, había que girar el foco hacia las consecuencias que ha dejado: el impacto en la salud mental y la covid persistente.

El Consell no ha tomado aún decisiones al respecto (hay varios hospitales con unidades especializadas, pero no una red genérica) aunque sí se lleva un año investigando —a través del Programa Valenciano de Investigación Vacunal Covid-19, ProVaVac— para saber el impacto real que puede tener.

Al frente de la misión está el investigador del Incliva, Josep Redón. «En general, hemos visto que hay una parte de la persistencia de síntomas relacionada con la severidad de la enfermedad y la vacunación masiva ha disminuido la severidad de los síntomas, de ahí que lo lógico es pensar que el impacto de la covid persistente va a ser muy inferior al de las primeras olas, pero aún no tenemos datos ni hay literatura científica al respecto. Es muy pronto», observa. Aún así, Redón diferencia entre la covid persistente que se mantiene más o menos seis meses, la más habitual, y los casos de personas que, como Sara, tienen un impacto importante en su vida tanto tiempo después. «El porcentaje ahí es mucho más bajo», apunta. El investigador espera tener datos concretos de su estudio en un mes.