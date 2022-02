La otra vertiente del municipalismo: los pueblos que quieren la segregación

En el lado contrario de la fusión de municipios está el de la independencia, y esa sí es una realidad que comparte la Comunitat Valenciana con otras autonomías. Son núcleos poblacionales que exigen su independencia con mayor o menor grado del ayuntamiento del que actualmente dependen. Son los casos de Mas Camarena y Torre En Conill, dos grandes urbanizaciones pertenecientes al municipio de Bétera que reclaman ser declaradas Entidad Local Menor. Con una población de 7.000 habitantes, llevan tiempo denunciando que sólo reciben el 5% de las inversiones. La moción, presentada en 2018, no salió adelante.

En 1999, El Perelló consiguió convertirse en Entidad Local Menor para ganar autonomía con respecto a Sueca, lo mismo que demandan Mareny de Barraquetes, en el mismo término, la Barraca d’Aigües Vives en Alzira o Jesús Pobre y la Xara en Dénia.

Las pedanías, como por ejemplo Pinedo, Saler, Massarrojos o Borbotó, dependientes de València, no eligen a sus alcaldes pedáneos y tienen unas competencias mucho más reducidas, en algunos casos en aspectos únicamente culturales o deportivos. Mientras tanto, Benimàmet sí que lucha por convertirse en Entidad Local Menor. La Generalitat Valenciana desestimó definitivamente el pasado mes de enero la petición para dotar de mayor autonomía al barrio, al considerar que el procedimiento seguido no se adaptaba a la normativa estatal sobre la materia y que, por lo tanto, no era válido.

Pero el caso más conocido es el de Port de Sagunt, cuyas ansias de separarse de Sagunt se remontan a hace décadas. Con 45.000 habitantes, se desarrolló a la sombra de los Altos Hornos, con una amplia presencia de emigrantes vascos. Sus habitantes llevan años reclamando sin éxito la segregación total de su núcleo urbano de Sagunt.