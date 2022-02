Entre tanta información sobre la sequía, que sin duda es alarmante en muchas regiones españolas, se ha abierto una grieta que se va ensanchando. Por esa rendija en los últimos días ya se han colado nubes, algunos chubascos y un soplo de aire fresco, que nos han recordado levemente ese invierno que casi se ha ausentado. Salvo esos días de frío matinal que tuvimos en enero, fruto del sempiterno anticiclón, la estación ha sido un camino de flores de almendro, prontas y ya decadentes por la templanza. Ahora el frontón anticiclónico, donde las borrascas rebotaban una y otra vez camino de las islas británicas, parece estar en declive, con la brecha esa pujante por la que en cuestión de dos días entrará una vaguada con aire polar potencialmente borrascosa.

Después de todo lo vivido recientemente, cuesta hablar de cambios porque uno no quiere errar y crear falsas expectativas. Hay muchos sectores y personas dependientes de las bondades del tiempo en situación ruinosa, por ese devenir tan angosto en lluvias que ahora, por fin, parece querer cambiar de signo. Nuestro clima siempre ha sido un tanto reaccionario, con una alternancia, no exenta de belicismo, entre períodos húmedos y otros que han secado hasta las piedras. El estrés hídrico en gran parte del este peninsular aún no es muy acuciante pero vuelvan la vista hacia Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía y miren rápido, porque se les secará el rostro. Entre el jueves y el viernes llegarán lluvias para matar el polvo en aquellas zonas, ahora mismo no parece que vayan a ser las más beneficiadas, y para mojar la oreja a la incipiente fiesta fallera. Paradójicamente, la provincia de Valencia podría recibir los mayores acumulados de precipitación, caídos sobre todo en la jornada del viernes y ya venidos a menos el fin de semana. Además, con nevadas en las montañas, aunque ya veremos si cuaja la incertidumbre. Falta hace.

El otro día me llegaron unas fotos del majestuoso y oscense Monte Perdido, con sus 3355 metros que casi no le valían para cubrir de nieve la mitad de su tez rocosa, estando aún a finales de febrero. Ayer el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático destapó otro de sus informes y, pese a ser duro con las consecuencias del calentamiento global, creo que sorprendió a muy pocos. “Los riesgos graves están ocurriendo antes de lo que pensábamos” llegan a alertar, pero no sé a quién, porque estamos hasta las cejas de spoilers. El último sobre la primavera, que supuestamente empieza hoy -la climatológica- pero en realidad ya la estamos viviendo desde La Candelaria. ¡Qué nos van a contar!