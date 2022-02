Los familiares que vayan a visitar a sus seres queridos a alguna residencia de mayores de la Comunitat Valenciana, tendrán que presentar el certificado covid para hacerlo, al menos hasta el próximo 16 de marzo. Así lo acaba de hacer público la Conselleria de Sanidad tras recibir el aval del Tribunal Superior de Justicia a la prórroga de esta medida de control covid que decayó la semana pasada en todos los locales de hostelería y restauración, además de gimnasios y cines pero que seguía en vigor hasta hoy lunes para las residencias de mayores y se quería mantener durante más tiempo, según avanzó la semana pasada el president Ximo Puig.

De esta forma será necesario seguir presentando hasta el 16 de marzo el certificado de vacunación con la pauta completa, el resultado negativo de una prueba diagnóstica covid en las últimas 72 horas para una PCR o 48 para un test de antígenos o el certificado de recuperación de la covid en los últimos tres meses junto a la documentación personal.

Evitar la entrada del virus

Así, según la resolución que acaba de publicar el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el TSJ ha avalado que se mantenga este control de acceso a las residencias de mayores al menos durante dos semanas más y hasta que no haya un "descenso del nivel de transmisión comunitaria a niveles de riesgo medio, dada la "especial vulnerabilidad" de este colectivo y la necesidad de restringir "lo máximo posible la entrada del SARS-CoV-2" en este tipo de centros. Cabe recordar que, en estos momentos, la transmisión del virus está en niveles de riesgo muy alto, con 693 casos por 100.000 habitantes a 14 días cuando la incidencia de transmisión "media" está entre 100 y 300 casos por 100.000 habitantes.

Según la resolución, la medida se considerada adecuada ya que las muertes por coronavirus que todavía se están registrando son entre personas "de mayor edad y con patologías previas"; es necesaria, ya que la presencia de un brote de la enfermedad en las residencias impacta en casos pero también en el funcionamiento de los centros; es equilibrada porque se derivan de la medida más beneficios que perjuicios y no se vulnera el derecho a la intimidad. "Es cierto que la medida que se postula no impide de modo absoluto cualquier tipo de contagio, es decir, que resulte infalible, pues no existe en el estado actual de la ciencia ese riesgo cero. Pero para la determinación de la idoneidad y necesidad de la medida es bastante que la misma resulta eficaz, apropiada y proporcionada (...) El beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación", reza la resolución.

La patronal, favorable a retirarlo ya

Cabe recordar que desde la patronal de las residencias, Aerte, ya se mostraron reacios a que el Consell mantuviera este requerimiento ya que se consideraba que ya había cumplido su objetivo: "Siempre hemos apostado por el pasaporte covid, pero si se va eliminando en otros sectores también debería ir planteándose en éste, como ya sucede en otras comunidades autónomas en las que no se exige. La medida que estaba en vigor desde el 4 de diciembre creemos que ha cumplido su función de manera importante, pero ahora y sobre todo porque las personas que vistan los centros son casi siempre las mismas, habría que ir pensando en retirarlas", aseguraba la semana pasada el presidente de la patronal, José María Toro.