El Gobierno central y el autonómico ha decidido confiar en la firma tecnológica valenciana S2 Grupo para asesorarse y protegerse frente a posibles ciberataques, como los provenientes de Rusia o grupos anónimos. Se trata de otra faceta de la guerra total que Rusia ha emprendido contra Ucrania y que ha sumido a Europa en la mayor crisis bélica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde la empresa experta en ciber protección apuntan en que, además del sector público, los puntos más comprometidos son las compañías energéticas, el sector financiero y el sanitario.

En declaraciones a EFE, el socio director de S2 Grupo, Miguel Juan, explica que actualmente los ataques informáticos "son tan importantes como la guerra convencional, con la dificultad añadida de que en ocasiones es difícil detectar quién es el atacante". "Nuestro consejo es ser desconfiados, no pensar que todo el mundo es bueno y tomar precauciones, como en el mundo físico. En nuestra casa ponemos rejas en las ventanas, puertas blindadas, y procuramos no dejar las llaves puestas. Se trata de no ser demasiado fáciles en caso de ataque", añade.

Desde esta firma valenciana se apoya en cuestiones técnicas las estrategias de ciberdefensa que diseña el Ejecutivo. "Es un área muy tecnológica que requiere a especialistas formados durante años", añade Miguel Juan.

Ciberataques rusos

Preguntado por Rusia, apunta que "lleva protagonizando ciberataques desde hace muchos años; uno de los más conocidos, antes de que empezara esta 'moda', fue sobre Estonia en 2007". Sobre las empresas más comprometidas, este especialista señala las energéticas, financieras o del ámbito de la salud, si bien concluye que "todas están expuestas".

Los ciberataques, explica, pueden causar víctimas si se dirigen contra infraestructuras críticas, como puede ser una central eléctrica o una depuradora. "Siempre los hay, a diario, de forma independiente o dirigidos por algún Estado, y quizá la guerra en Ucrania los aumente", explica Miguel Juan. Precisamente, con el objetivo de evitar estos ataques y evitar el consumo de recursos que podrían ser necesarios para cuestiones más trascendentes, el pasado fin de semana esta empresa recomendó a las Administraciones Públicas que apagasen los ordenadores que no fuesen imprescindibles.