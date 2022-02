Son las últimas 2.562 armas de fuego que podrán ser subastadas por la Guardia Civil. Y será en València. Desde ayer están expuestas en dos salas del cuartel de Cantarranas, frente al muelle de cruceros del Puerto de València, para que todos los que aspiren a encontrar un chollo de escopeta o ese revólver histórico codiciado puedan pujar a sobre cerrado y convertirse en sus nuevos propietarios a partir del próximo lunes.

Como explica el sargento Javier Campos, segundo interventor de la Comandancia de la Guardia Civil de València, cuando apenas llevaban tres horas abiertos al público, "este año se está notando bastante más afluencia". También hay más armas, las acumuladas de los años 2020 y 2021, ya que la pandemia había obligado a suspender también esta larga tradición que armeros, aficionados y cazadores viven como una auténtica peregrinación.

Y no solo hay más gente, sino que llega de todas partes, porque saben que ya no habrá más oportunidades. Así, la entrada en vigor en 2020 del Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, que modificaba el de 1993, obliga a que cualquier arma depositada en la Guardia Civil durante más de un año vaya directa a destrucción. A partir de ese momento, todos los departamentos de intervención de armas del Instituto Armado se pusieron manos a la obra para planificar esas últimas subastas. Y azar ha querido que la última de todas sea la de València.

De Teruel, Ciudad real, Albacete...

En estas primeras horas, había ojeadores de Teruel, Albacete, Ciudad Real, València... "La mayoría, más del 90 % de lo expuesto, son armas de caza, escopetas, rifles y carabinas. Y por esa misma razón, más del 90 % de la gente que viene a pujar son cazadores", explica Campos.

"Casi todas son 'hierros', ¿ves?", explora entre los montones Cristóbal López, un valenciano apasionado de las armas y orgulloso del pequeño arsenal que atesora en casa: 18 escopetas - "el máximo es seis por persona, pero en casa somos tres licencias: mi mujer, mi hija y yo", se apresura a aclarar-, tres rifles, una carabina del 22 y cinco armas cortas de avancarga -"tres revólveres y dos pistolas de duelo, estas últimas, réplicas, ¿eh?", matiza-. La tradición viene de lejos, con su abuelo, que ya era cazador, explica orgulloso.

¿A qué viene? ¿Qué está buscando? La respuesta es rápida y sincera: "Algún chollo. Alguna oportunidad, pero no hay mucho de eso... Casi todo son 'hierros', vamos, que la mayoría de esto irá a destrucción porque no se venderá". Tiene razón. El porcentaje de armas adjudicadas en las subastas anteriores a la crisis sanitaria rondaba el 10 % de las expuestas; y esta no será muy distinta. El resto, se van a fundiciones de Zaragoza y Barcelona con las que la Guardia Civil tiene contrato y acaban licuadas y reconvertidas en planchas metálicas que volverán a la vida en forma de cualquier objeto cotidiano imaginable. Economía circular. Cada año, ese es el destino final de alrededor de 3.000 armas depositadas.

La mayoría, cazadores en busca de pieza

Todas las armas expuestas en esa última subasta son depositadas por sus dueños o intervenidas por la Guardia Civil por cuestiones administrativas, normalmente porque a su propietario se le ha caducado la licencia. También hay antiguos cazadores que ya no hacen uso de ellas porque se han hecho mayores y ninguno de sus hijos las quiere o viudas hartas de ver la repetidora ocupando un espacio en el armero. "Cuando veas alguna que vale mucho más de su precio de nuevo, seguro que es de un cazador al que se le ha caducado el permiso sin darse cuenta y ahora trata de recuperarla. Por eso fija un precio imposible de salida, para que no se la lleve otra persona", afina Cristóbal.

También hay armeros en busca de gangas. Estos suelen pujar por grandes lotes y por muy poco más de la tasación inicial. Si tienen suerte, se llevan unas cuantas a bajo precio. Y también están los profesionales de la subasta, pero en esto son los menos. Tanto es así, que la inmensa mayoría de los que acceden a participar en este reportaje son, efectivamente, cazadores o familiares de estos.

Es el caso de Alfonso Machancoses, de Silla, que ha venido a buscar algo muy concreto, una escopeta FN de cañones superpuestos, "pero no encuentro nada". Se queja de que los lotes que aparecen en la web de la Guardia Civil no están colocados de manera ordenada en la exposición, "y así es muy difícil encontrar algo".

También una mujer que ha venido desde Teruel con uno de sus tres hijos, todos ellos cazadores como su marido, "a comprar lo que me han pedido".

"Soy policía y busca una pistola de uso particular"

¿Y las armas cortas? Son minoría en la exposición. Muchas son de tiro deportivo, con empuñaduras artesanales adaptadas a la muñeca y la mano de su dueño, pero también hay pistolas de distintos calibres y revólveres de 2, 4 y 6 pulgadas, del calibre 38, alguna del 45... Un poco de todo. A por ellas llegan personas con licencia de tiro olímpico y algún coleccionista (solo si están inutilizadas), pero también profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Es el caso de un grupo de policías nacionales que rebusca en la vitrina "alguna pistola pequeña, del 9 corto por ejemplo, como arma particular".

Durante estos cinco días, desde el lunes 28 de febrero hasta el viernes 4 de marzo, de 9.00 a 13.00 horas (salvo el jueves, que también estarán de 15.30 a 18.00 horas), los interesados podrán elegir y pujar a partir del precio fijado por su dueño. Tendrán que depositar un 25 % del valor que están dispuestos a pagar en un sobre cerrado, que quedará bajo custodia de la Guardia Civil. El lunes, día 7, los agentes de la Intervención de Armas abrirán los sobres y adjudicarán cada arma al mejor postor, que publicarán en un listado cuatro días más tarde.

El dinero, íntegro para el propietario

Si el adjudicatario sigue interesado (puede renunciar siempre y cuando no se haya completado el proceso), tendrá que depositar el dinero restante hasta lo pujado, es decir, el 75 % que aún no había pagado, en Hacienda, que después entregará ese dinero al dueño del arma. "La Guardia Civil no se queda nada", aclara el sargento Campos.

Todas las demás irán al circuito de destrucción para convertirse en otra cosa. El destino que aguardará, a partir de ahora, a todas las armas intervenidas administrativamente o depositadas por sus dueños porque ya no las quieren una vez que pase el año de rigor por si el propietario cambia de opinión o decide regularizar su situación. Es lo que dice la ley.