Tabarés: El impacto de la pandemia, similar al causado por la Guerra Civil

El comisionado de la Generalitat para la Salud Mental, Rafael Tabarés, ha asegurado que la pandemia de coronavirus ha tenido un "impacto similar al provocado por la Guerra Civil" y ha mostrado su preocupación por la "dramática situación" que, afirma, se está viviendo. Tabarés ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la conferencia inaugural de la vigésimo octava Jornada Profesional del Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana (COPCV).

En su conferencia 'Salud Mental y pandemia', el catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València ha indicado que la pandemia "ha provocado que todo cambie en relación a la salud mental". "Muchas personas se han descompensado emocionalmente, ha habido un aumento de problemas de salud mental en personas más vulnerables, y, lo más importante, nos ha hecho conscientes de que cualquier persona puede ser susceptible de adquirir la condición de persona depresiva, angustiada, adicta, bebedora, o tener la intención de quitarse la vida", ha destacado.

Casi un 30% de europeos en el último año

Según Tabarés, las investigaciones apuntaban a que el 27 % de los adultos europeos había padecido una enfermedad mental en los últimos 12 meses; el 51 % tendría un trastorno mental a lo largo de su vida y, en España, habría 500.000 personas con trastorno mental grave.

Además, en los menores de 24 años las enfermedades mentales y los problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, "eran la primera causa de años vividos con discapacidad". El experto ha añadido que el 75 % de todas las enfermedades mentales aparece antes de los 24 años pero antes de la pandemia, en Europa, no se llegaba ni al 25 % de diagnósticos en jóvenes y, a los que se diagnosticaba no se les seguía adecuadamente. "Así que ahora no cabe esperar que esta situación haya mejorado, sino todo lo contrario", ha precisado.

Según Tabarés, en España, de 2010 a 2019, se consiguió un aumento del 1,5 años con respecto a la esperanza de vida, "que nos lo hemos ventilado en un año como consecuencia del impacto de la pandemia. Un impacto similar al provocado por la Guerra Civil", ha argumentado. A nivel mundial, la depresión y la ansiedad han aumentado más de 27 y 25 puntos, respectivamente, datos que Tabarés ha calificado de "escalofriantes". "Estamos ante una situación dramática", ha aseverado.

Más suicidios en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, y en relación al número de lesiones autolesivas y suicidios, ha dicho que en menores de 39 años, "la tasa de suicidios ha aumentado un 30 %. ¿Cuántas muertes estamos dispuestos a tolerar como sociedad?", se ha cuestionado.

Durante la jornada, titulada 'Necesidad de profesionales de la Psicología en la sociedad post-covid', el decano de la entidad, Francisco Santolaya, ha abogado por avanzar hacia una medicina de la promoción y la prevención de la enfermedad. En este sentido, ha dicho, "los psicólogos y psicólogas podemos desempeñar una importante función" y ha indicado que tras dos años de pandemia, desde sus consultas públicas y privadas, constatan un aumento de desequilibrios emocionales y mentales.

Depresión, ansiedad, insomnio, somatizaciones como dolor estomacal, o dolencias musculares son parte de la sintomatología que presentan los pacientes. Según Santolaya, lejos de mejorar estos trastornos, es muy probable que, en un gran porcentaje de la población, se cronifiquen y en parte se debe a no haber podido acceder a la atención profesional adecuada.

Destaca que en la Comunitat Valenciana, y en España, seguimos teniendo "un número deficiente de psicólogos y psicólogas clínicos trabajando en el Sistema Nacional de Salud". Según el último informe del Defensor del Pueblo, el número de profesionales y la ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes no ha variado mucho desde 2009. Se calcula que en España hay 6 psicólogos en esa proporción, frente a los 18 que hay en la UE.

Los expertos que han participado en Jornada han coincidido en señalar que estamos viendo la punta del icerberg y es fundamental encauzar la situación con el trabajo de los profesionales competentes.

"No hay que esperar a la patologización sino que hay que actuar de manera preventiva, y en este campo los psicólogos tenemos mucho que aportar", ha dicho Santolaya.