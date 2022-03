Sin una gran participación pero con el apoyo de la mayoría de votantes, Mavi Mestre ha sido proclamada rectora de la Universitat de València por cuatro años más. La inexistencia de candidaturas alternativas en las elecciones de ayer en los campus de la UV hizo que la movilización fuera baja, pero suficiente para que la actual rectora, mostrara su «alegría» por los apoyos, tras conocer los resultados.

La participación, según los datos provisionales, rozó el 6 %, en concreto fue del 5,77 % (3.285 personas de casi 57.000), especialmente por la escasa implicación del alumnado —el colectivo mayoritario pero cuyo peso es menor, por el sufragio ponderado—, del que solo votó el 1, 96 % (menos de 1.000 alumnos de 48.000); y de los investigadores en Formación (PIF), con el 7,69 %.

Como ocurre habitualmente, la participación más amplia fue la del PDI (docentes e investigadores) doctor, con más de la mitad del colectivo (54,98 %); mientras que la del PDI no doctor cayó hasta el 14,31 %. Del personal de Administración y Servicios (PAS) acudieron a las urnas uno de cada tres, el 28,53 %.

Estos datos están lejos del 15,43 % de participación de los últimos comicios (el 85 % entre el PDI Doctor) —con tres aspirantes y una reñida segunda vuelta—; pero son similares al último año con una única candidatura, en 2006 con Francisco Tomás, cuando el 7,54 % de la comunidad universitaria depositó papeleta en las urnas.

Apoyo mayoritario

No obstante, la mayoría de personas que ayer votaron lo hicieron para apoyar a la actual rectora, que llegó al cargo en 2018 como primera mujer al frente de la UV. El 83 % de los votos emitidos de los estudiantes avalaron a Mestre, así como el 80 % del PDI no doctor; el 79 % del PIF ; el 72 % del PDI doctor; y, por último, el 49 % del PAS. Sobre este último colectivo, la rectora reconoció que le había «extrañado» que fuera el menos favorable, pues no percibe que «no se hayan cumplido los compromisos». «Habrá que seguir hablando con ellos», dijo.

Tras una larga ovación, Mestre reconoció que «ser la única candidata no es un escenario fácil», y recordó que, aún así, los estatutos de la UV obligan a convocar elecciones en estos casos. La rectora explicó que era un «día de gratitud» y de «asumir responsabilidades» por el futuro, «con alegría y sin cansancio».

En este sentido, insistió en la reivindicación de un plan de financiación que permita «consolidar plantillas y mejorar la vida en los campus», además de ofertar más dobles titulaciones y levantar una nueva facultad para Ciencias Biológicas u otro aulario en Tarongers. «Está en juego la calidad del servicio público que damos», apuntó a la prensa al cierre de esta edición.