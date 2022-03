Veinticinco segundos de intervención y tres menciones a la "unidad" o a alguna de sus derivaciones morfológicas. Las declaraciones de Carlos Mazón, líder del PPCV, a las puertas de la Junta Directiva Nacional en Madrid marcan cuál es el principal miedo de los 'populares' ante la sacudida sufrida la semana pasada y que tiene en la marcha de Pablo Casado y la futura elección de Feijóo la puerta de salida a la crisis.

El lunes pasado se fijó "una hoja de ruta positiva para el partido, con gran nivel de generosidad y de unidad”, dice por primera vez. “Vamos a trabajar por esa unidad para cambiar las cosas en España y en la Comunitat Valenciana", añade en una segunda. “Es necesario un Partido Popular fuerte y unido y la delegación de la Comunitat Valenciana trabaja en ese sentido", sentencia en la tercera.

Tres oraciones con su sujeto y predicado y en todas "unidad". Sabe que un cisma interno, una revancha hacia los cargos casadistas podría situarle en la picota ya que su llegada a la presidencia de los 'populares' valencianos fue en los tiempos, que ya se recuerdan lejanos o eso quieren hacer parecer en Génova 13, en los que Teodoro García Egea movía los hilos en los diferentes territorios.

El puesto de Mazón, no obstante, no peligra como mínimo hasta elecciones. No hay alternativa interna al máximo responsable de la Diputación de Alicante. Él y su número 2, María José Catalá, salen de la crisis tocados pero vivos y con la espalda cubierta. De ahí que la "unidad" sea su mejor baza para pasar página de los asuntos internos y centrarse en "cambiar las cosas en España y la Comunitat Valenciana".

No es baladí tampoco que la imagen adjuntada en la nota de prensa de la delegación valenciana sea la de Carlos Mazón junto a Esteban González Pons, designado como el encargado de organizar el próximo congreso extraordinario en abril en el que se oficializará la nueva etapa con el presidente de la Xunta de Galicia al frente, si no hay sorpresa mayúscula. González Pons forma parte del núcleo cercano de Feijóo y ya pensó en él en 2018 como secretario general en caso de haber dado un paso hacia la dirección del partido que finalmente no dio.

Mazón no es el único valenciano que acude hasta Génova 13. Son hasta 28 los cargos del PPCV que estarán en la despedida de Casado como líder del partido y la apertura hacia un congreso extraordinario. Son los diputados y senadores electos, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional como Vicente Betoret (en la eje), los líderes provinciales como Vicent Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina, alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes como Luis Barcala, de Alicante, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, o el líder de NNGG valencianas, Juan Carlos Caballero.