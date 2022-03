El PSPV carga contra sus socios del Botànic por pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria

Compromís y Unides Podem han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y los socialistas consideran que esa forma de actuar es poco leal con el socio. Las dos coaliciones consideran que existen irregularidades y que la Autoridad Portuaria no actúa de forma transparente, mientras que el PSPV ha considerado que no es leal abrir debates públicos para pedir dimisiones y que no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo.

Lima asegura que le preocupa lo que sucede en torno a la Autoridad Portuaria, mientras que Robles añade que el puerto no actúa de manera reglada transparente. A través de redes sociales, Compromís ha pedido la dimisión de Aurelio Martínez y así se lo han trasladado al presidente de la Generalitat. Además, reclaman al Puerto la misma transparencia y entrega de documentación que hace la Generalitat. "No se está trabajando de esa forma y el responsable último es Aurelio Martínez", asegura la síndica, Papi Robles. "No podemos estar orgullosos de que la Autoridad Portuaria no entregue información que se le ha requerido". La comisión ciudad-puerto lleva muchos años trabajando y los movimientos sociales tienen que ser respetados, insiste Robles desde las Corts También la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefania Blanes, ha considerado que la permuta es "irregular" y que "esa cesión y concesión ya tendría que estar caducada". Además, ha indicado que han solicitado la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, que "se ha negado a venir a dar explicaciones". Robles, por su parte, ha dudado de la viabilidad de la continuidad de Martínez y ha lamentado que "no quiera entregar documentación a la ciudadanía" y que "nos tengamos que enterar por la prensa de los procedimientos administrativos del puerto". MATA DEFIENDE A MARTÍNEZ Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmado que "todas las decisiones que se han tomado desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) están amparadas por los informes técnicos y amparadas por la legislación" y ha remarcado que "su presidente siempre actúa bajo el imperio de ley". En este sentido, el portavoz socialista ha instado a Compromís y Unides Podem a "tranquilizarse y dejar de confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad", ha insistido Mata. Asimismo, ha explicado que "la Autoridad ya puso a disposición de los miembros del Consejo de Administración toda la información sobre la permuta de terrenos" y ha asegurado que, "además la prueba de que la APV ha actuado siempre a favor de los intereses de los valencianos es que fue ella la que realizó una consulta a la Abogacía del Estado sobre si la posible operación era correcta antes de la toma de cualquier decisión". "La misma APV y el Consejo de Administración son los que revisaron el acto que habían adoptado y lo declararon lesivo" ha detallado Mata, y ha añadido "que es una declaración que ya está a la espera de una resolución judicial". Finalmente, Mata ha calificado de "imprudentes" las declaraciones de Compromís y Unidas Podem al respecto y ha apuntado: "Los socialistas cuando creemos que alguno de sus altos cargos no actúa correctamente jamás nos planteamos pedir su dimisión". Mata asegura que no se puede estar en el Gobierno y en la oposición al mismo tiempo. "No es leal abrir debates públicos para pedir dimisiones”, dice Mata que subraya que el Puerto nunca ha ocultado información y que los consejeros han tenido acceso a los informes de la Abogacía desde el principio.