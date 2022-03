Como muchos hemos podido notar, los días duran cada vez más y los minutos de luz se amplían. Desde el pasado solsticio de invierno, la luz del sol le ha ganado casi dos horas a la oscuridad de la noche. No es de extrañar que, a estas alturas, a las seis y media de la tarde todavía sea de día. Cuando acaba el verano y comienza el invierno, las tardes comienzan a acortarse. Los días con luz infinita llegan a su fin. Esto es algo que, como ya sabemos, se repite año tras año y que por estas fechas se invierte. Desde aproximadamente el solsticio de invierno, los días cada vez duran más y se nota, ¿no? Los días se alargan y se acortan a lo largo del año de una manera matemáticamente perfecta, aunque no nos demos cuenta. Muchos tienden a pensar que cada día se suman los mismos minutos que el día anterior, pero no es así. A medida que nos acercamos a los solsticios, tanto de invierno como de verano, las horas de luz apenas cambian. En cambio, cuando nos acercamos a los equinoccios la variación es mucho más rápida. Por ejemplo, sobre estas fechas cada día que pasa ganamos entre 1,2 y 1,5 minutos de luz solar. A esto hay que añadirle la posición en el mapa. Cada ciudad tiene una duración del día diferente, y también gana o pierde luz de distinta manera. Esto quiere decir que cuanto más al norte se sitúa una ciudad, más variación de horas y minutos de luz tiene a lo largo del año. La explicación está en la inclinación de la Tierra. Cuando el hemisferio norte está orientado hacia el sol, el número de horas de luz es más alto que cuando no lo está. Por esta razón es que en el ecuador no hay estos cambios tan bruscos de luz. Ahí los días y las noches duran aproximadamente lo mismo, es decir 12 hora en cualquier momento del año. Para que nos quede claro, encontramos el mejor de los ejemplos en el Polo Norte y el Polo Sur, donde durante 6 meses es de día y otros 6 es de noche.