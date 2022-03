Compromís pregunta al Gobierno cuándo enviará armas a Palestina y Sáhara tras darlas a Ucrania

Lo que empezó como un tuit termina en una pregunta en el Senado. Apenas minutos después de que Pedro Sánchez anuncie en el Congreso que España finalmente sí que enviaría "material ofensivo" a Ucrania, las réplicas son inmediatas en las redes sociales, especialmente en el seno de los partidos de izquierdas, unas contestaciones que se ramifican hasta el propio parlamento.

Entre ellas está la del senador de Compromís, Carles Mulet. En un primer momento, cita la noticia en la que el jefe del ejecutivo español informa de ese envío de armamento. "La pregunta, ¿también las enviará el mismo día a Palestina o al Sáhara?", señala.

Minutos después la duda se convierte en cuestión oficial registrada en la cámara alta: "España enviará armas bilateralmente a Ucrania, ¿en qué fecha va a enviarlas al pueblo saharaui masacrado por Marruecos? ¿Y a Palestina?". De la pregunta hace una captura y la sube a Twitter. "A ver qué contestan", indica.

No es el único dentro de la coalición que critica la decisión del Gobierno de España. "Llevo siete años en la Comisión de Derechos Humanos, he tratado situaciones muy duras, algunas como las que se está viviendo en Ucrania. Y aunque creo en su legítima defensa, nunca se me ha pasado por la cabeza pedir armas para Kurdistán, Sáhara o Palestina", escribe en su perfil de Twitter, el diputado de Compromís, Josep Nadal.

Enviar "material ofensivo" no sirve para frenar a Rusia. ¿Lo próximo será enviar a nuestros militares a morir en nombre de EEUU y por intereses de unos pocos? En esta escalada Putin responderá con guerra nuclear contra TODOS, no solo cntra Ucrania



Muy responsable e inteligente.. — María Teresa Pérez (@m_tere_perez) 2 de marzo de 2022

Las críticas hacia el envío de armas a Ucrania llega también a Unides Podem, integrante en el Gobierno de España que toma la decisión. Para la valenciana Maite Pérez, directora general del Injuve (Instituto de la Juventud), "enviar "material ofensivo" no sirve para frenar a Rusia". Así, se pregunta si "lo próximo será enviar a nuestros militares a morir en nombre de EE UU y por intereses de unos pocos". "Muy responsable e inteligente", sentencia.

La postura dentro de la formación morada va en la línea de la defendida por su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, pero genera disonancias con la que muestra la vicepresidenta, ministra de Trabajo y referencia dentro del espacio 'podemista', Yolanda Díaz, quien cierra filas en torno a la decisión de Pedro Sánchez.