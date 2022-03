El Dimecres de Cendra es el pistoletazo de salida de la Cuaresma, tiempo penitencial, de austeridad, ayunos y abstinencias de todo tipo en la liturgia católica. Cuarenta días que preparan para la celebración de la Semana Santa, días en que se reflexiona y rememora los misterios sacros de la Mort i Passió de Nostre Senyor.

Más la Cuaresma, el ramadán de los católicos, como tampoco el Miércoles de Ceniza, no han tenido mucha suerte en estas latitudes mediterráneas en que la antropología hasta ls muerte la maquilla y distrae de fiesta. La propia Iglesia renunció a los signos externos cuaresmales, ya no cuelga las sargas, ni tapa con telas moradas las imágenes de los santos y vírgenes para ayudar a quienes entran en ellas a concentrarse sólo en la gravedad del tiempo penitencial.

Antaño era un día que imponía por su severidad, en las familias se respetaba el ayuno y la abstinencia. Hoy su silencio y sobriedad se desvanece como azucarillo en agua, ahogado por estruendo de los carnavales y las Fallas, que en algunos años llega a rozar chirriando la propia Semana Santa, también poco agraciada por la estampida vacacional. Los propios carnavales antes respetaban el tiempo de Cuaresma, y las fiestas eran programadas para acabar justo el martes anterior a este día de autos, pues su sentido era divertirse a tope ante la clausura que imponía la Cuaresma. Ahora todos va a su aire y programan a Don Carnal sin mirar si infringen el tiempo acotado para Doña Cuaresma.

No es precisamente un desierto, un oasis de silencio y tranquilidad, el marco en que todos los años se desenvuelve este tiempo de pensar y conversión que intenta el ámbito de lo religioso. Fuerte contraste con los tiempos pasados en que hasta el tranvía dejaba de circular por la calle Miguelete para no molestar los oficios religiosos de los días más sacros de la Catedral y no sonaba ninguna campana, utilizándose matracas de madera que accionaban los niños en sustitución de los toques de aviso.

El Dimecres de Cendra es una reliquia del judaísmo incorporada al cristianismo que la mantiene en uno de sus días más celebrados litúrgicamente, en el que invita a sus fieles en pecado a mirar a Dios, a volver a él, a lo largo de los 40 días de penitencia que dura la Cuaresma. Y lo comienza imponiendo la ceniza en sus cabezas, antigua costumbre documentada en fuentes hebreas bíblicas por las que sabemos que los pecadores acostumbraban a cubrirse el cuerpo de ceniza como un gesto de desacuerdo consigo mismo y de querer acercarse a Dios. Esta ceniza es resultante, o debe serlo, de la quema de las palmas utilizadas en la procesión del Domingo de Ramos del año anterior. Con los avances del marketing religioso, últimamente en tiendas especializadas alertados comerciantes ofrecen estas cenizas en bolsitas para evitar que los párrocos más sobrecargados tengan que ocuparse de la quema de las palmas.

Símbolo de lo efímero y sin valor

En la Biblia, la ceniza es símbolo de lo efímero (Job 13,12) y sin valor (Gen, 18,27, Is 44-2). En el luto era costumbre esparcir ceniza sobre la propia cabeza (Is 61,3), tenderse en las cenizas (Job 2,8) o revolcarse en ellas (Jer 2,6). El cristianismo rebajó la intensidad y radicalidad de estas exageradas costumbres. Lo dejó en poca cosa, poner un poco de ceniza en la cabeza o en la frente dibujando una cruz acompañando de la frase, antes, en latín, “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”. Que uno es polvo y en polvo te has de convertir.

Impresiona el empleo del término ceniza en los textos bíblicos, con un cierto tinte tenebroso, porque enfrenta al mal, al pecado, a la muerte, al dolor, a la culpa y a la condición de pecador siempre. Sólo tiene una curiosa excepción y es cuando las cenizas son referidas o relacionadas con la cocción del pan (I Re 19,1-6). La masa del pan puesta sobre piedras calentadas es cubierta con ceniza caliente. Aquí nos dan una pista antiquísima de cuando las primitivas civilizaciones egipcias, griegas, romanas,… utilizaban cenizas bajo o sobre el pan para acabar de cocerlo. Una costumbre que se mantuvo también por los árabes y hasta no hace muchos años se empleaba este método en nuestros pueblos valencianos, cuando las mujeres amasaban en casa el pan y no lo compraban fabricado ya en hornos y panaderías

De pequeño llegué a verlo en alguna ocasión cómo lo hacían nuestras madres. Era al estilo como lo siguen haciendo los beduinos en el desierto. Charles de Foucauld lo vio y cuenta que la masa de pan “se pone en un lecho de ascuas por encima de las cenizas. Cuando se considera el pan suficientemente cocido en su parte superior, se quitan las brasas y las cenizas, se vuelve el pan, y se vuelven a cubrir con brasas; cuando esté cocido, se saca el pan la ceniza de ceniza y se lava con agua y ya estará listo para ser consumido.”