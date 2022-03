La llegada por aclamación de Albert Núñez Feijóo a la presidencia del PP podría no ser tal. La piedra en el camino, de momento más bien pequeña, más bien arenisca, llega desde Gandia y se llama Alexia Herranz quien anuncia que este jueves presentará su precandidatura para optar a liderar a los 'populares'.

"Para que una mujer transexual sea presidenta del Partido Popular" es el mensaje que encabeza la convocatoria de Herranz para este jueves. No es la primera vez que Herranz opta a un puesto orgánico dentro de la formación ya que en diciembre también dio un paso adelante para dirigir el PP de Gandia. No obstante, no consiguió los avales mínimos para superar el primer corte y enfrentarse a Víctor Soler en primarias.

El lema elegido para la precandidatura es "Futuro en Libertad" y se muestra como "la voz de los afiliados de base del PP". De hecho, Herranz no cuenta con ningún cargo interno y es militante del partido desde 2017 además de estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública.

"Mi verdadera pasión es luchar por una sociedad más justa", dijo a Levante-EMV cuando dio el paso, sin éxito, para convertirse en la máxima responsable del PP de Gandia.

Según indica en la nota de prensa enviada, la candidatura "ya tendría los avales necesarios para optar a la presidencia del Partido Popular, y dispuesta a realizar una campaña emocionante y con mucho corazón, en positivo, y siempre cerca de los afiliados". No obstante, este corte no lo logró en Gandia y parece difícil que lo vaya a conseguir en España cuando las principales voces del partido han arropado la llegada de Feijóo.