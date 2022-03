La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra pide que personas, empresas e instituciones ofrezcan casas o pisos en los que cobrar un alquiler y acoger a las familias que lleguen huyendo de las guerra en Ucrania. Así lo ha asegurado tras presidir la primera reunión de la Comisión Mixta de la Generalitat de Atención y Acogida de Personas Refugiadas y Desplazadas para coordinar acciones ante la crisis humanitaria de Ucrania, y ha indicado que el primer objetivo es conocer los recursos que hay disponibles.

Para ello, ha explicado, harán una ficha informatizada con datos que piden desde el Ministerio, para coordinarlos con la Unión Europea, y que solicitarán a las instituciones locales, las entidades sin ánimo de lucro y a personas físicas para conocer lo que ofrece cada uno de ellos y los recursos de los que disponen para acoger a los refugiados. Según Oltra, lo que "necesitamos en este momento son personas, empresas o instituciones que ofrezcan sus casas para cobrar un alquiler garantizado a través de las diferentes ONG y poder alojar a familias que tengan esa necesidad".

Proteger a los menores solos de las mafias

Mónica Oltra ha considerado "muy importante" detectar si hay niños o niñas que han viajado desde Ucrania sin referentes familiares para "protegerlos de las mafias". En este sentido, ha señalado que desde ONG de protección de la infancia como Unicef y Save the children se ha hecho énfasis en que "traslademos a la opinión pública un mensaje bien claro: no se puede acoger niños o niñas sin referentes familiares si no es a través del sistema de protección".

Según ha dicho, en este momento, del país están saliendo fundamentalmente mujeres con sus hijos e hijas, que en el camino pueden separarse por cualquier circunstancia involuntaria, "y por tanto, nos encontramos con colectivos de extrema vulnerabilidad".

"Si una familia quiere acoger a otra familia de Ucrania en su casa no hay ningún problema, pero los niños y niñas que no tienen familiares aquí no pueden acogerse si no es a través del sistema de protección"

"Las mafias ya están obviamente activándose y por tanto el mensaje tiene que ser muy claro: si una familia quiere acoger a otra familia de Ucrania en su casa no hay ningún problema, pero los niños y niñas que no tienen familiares aquí no pueden acogerse si no es a través del sistema de protección".

Reunión de coordinación valenciana

Este primer encuentro de la Comisión Mixta tiene el objetivo de coordinar todas las derivadas que pudieran necesitarse tras la invasión de Ucrania y cubrir las necesidades de las personas que huyen de la guerra o que se han visto desplazadas forzosamente. En el encuentro han participado 45 personas de diferentes departamentos de la Generalitat y de servicios públicos esenciales, como Sanidad, Educación, Política Lingüística, servicios sociales infancia y adolescencia, Unión Europea, acceso a la justicia gratuita o emergencias. También de ONG que trabajan en el campo de la acogida como Cruz Roja, Caritas, Valencia Acoge o Acnur, entre otras.

El operativo será coordinado y organizado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que tiene la competencia en personas desplazadas y refugiadas.

"Hay una explosión de solidaridad pero se ha de organizar a través de los canales que oficialmente vamos a poner en marcha y centralizar desde la conselleria" Mónica Oltra - Vicepresidenta del Consell

"Vamos a organizar esa solidaridad. Ahora mismo es una explosión de solidaridad pero se ha de organizar a través de los canales que oficialmente vamos a poner en marcha y centralizar desde la conselleria", ha aclarado Oltra. También es necesario, según Oltra, organizar la atención a las personas que vengan a la Comunitat por ellas mismas, porque han cogido un coche y han huido del país y ya están llegando.

"Necesitamos saber quiénes son, qué necesidades tienen, detectar la situación y atender y los recursos y prestaciones que podamos tener, desde la Renta Valenciana de Inclusión al acompañamiento en la tramitación del estatuto de protección internacional por ser una persona refugiada o la petición de asilo, o el acceso a la justicia gratuita para las cuestiones que puedan plantear de extranjería", ha dicho.

Escolarizar a los niños y niñas y expedir tarjetas SIP