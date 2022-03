En un contexto cada vez más complicado en Ucrania por las consecuencias de los ataques rusos y los combates sobre el terreno, las ONGD de la Comunitat Valenciana especializadas en acción humanitaria y las organizaciones con experiencia de trabajo en el país o con vínculos con organizaciones locales han movilizado todos los recursos disponibles para hacer frente a la crisis. Están respondiendo con el envío urgente de medicinas, material sanitario y fondos para apoyar a entidades locales en la atención a personas afectadas por la guerra.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Cáritas Española, CESAL, Cruz Roja Farmamundi, Juntos por la Vida, Save the Children y Vides, entre otras, han lanzado ya llamamientos para recoger fondos y hacer llegar ayuda de todo tipo a la población en Ucrania y a las personas refugiadas en países vecinos.

"hay que canalizar la ayuda a través de organizaciones humanitarias con experiencia si queremos asegurarnos de que la ayuda llegue a quien más lo necesita"

“Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD agradecemos la solidaridad de la población valenciana con Ucrania. En contextos tan complicados en los que hay que utilizar corredores humanitarios seguros y contar con mucho conocimiento del lugar, es imprescindible canalizar la ayuda a través de organizaciones humanitarias con experiencia y con presencia en el país si queremos asegurarnos de que la ayuda llegue a quien más lo necesita”, explica Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora.

Las ONGD alertan de que enviar artículos desde España, si no se hace a través de organizaciones con experiencia, es más lento, más caro y en ocasiones puede ser inútil, pues pueden tener dificultades para atravesar la frontera o que lo que se envié ya no sea necesario.

“Las ONG que trabajan ya en el país evalúan constantemente cuáles son las necesidades, que en un contexto de emergencia cambian con rapidez. Si no se coordina bien, podemos encontrarnos con un exceso de bienes de primera necesidad de un tipo, cuando se necesitan de otro. Por eso es más eficiente donar dinero, para que estas organizaciones puedan comprar lo que necesitan verdaderamente en su país o países vecinos”, explica Cristina Ramón.

Coordinación de la ayuda

Las ONGD y agencias humanitarias que operan en Ucrania establecen mecanismos de coordinación para que esto no ocurra, están autorizadas para actuar y ya tienen establecidos sus mecanismos de suministros. Además, están en comunicación constante con las autoridades y las partes en conflicto para intentar establecer corredores humanitarios seguros a través de los cuales hacer llegar la ayuda a las poblaciones que lo necesitan.

“Las donaciones deben respetar siempre las necesidades del país receptor. No podemos enviar lo que queremos, sino lo que se necesita”

En lo que se refiere a los medicamentos en particular, la ONG especializada en Farmacia -Farmamundi- recomienda a la ciudadanía no hacer recogidas de medicamentos. “Las donaciones deben respetar siempre las necesidades del país receptor. No podemos enviar lo que queremos, sino lo que se necesita”, explican desde la entidad.

La Coordinadora, por su parte, recuerda el llamamiento hecho al Gobierno español, la Unión Europea y las partes en conflicto para que retomen con urgencia la vía del diálogo poniendo en primer lugar el respecto a la vida de las personas y los derechos humanos como eje de cualquier negociación. Hasta el día de hoy, más de 370 entidades sociales, religiosas, feministas y culturales, ONGD, sindicatos y centros educativos de la Comunitat Valenciana se han unido al manifiesto “No a la guerra (otra vez)" impulsado por la Coordinadora Valenciana de ONGD, entre otras entidades.