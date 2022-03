La oposición se indigna por el rechazo de cargos de Adif y Puertos del Estado a ir a las Corts

El Botànic ha frenado esta mañana que el reproche de los tres partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, a las ausencias en la comisión de Infraestructuras de representantes de organismos dependientes del Gobierno, como Adif o Puertos del Estado, se convirtiera en un documento por escrito de reproche.

El PP ha planteado en la comisión que se envíe un escrito a uno de los comparecientes que no ha acudido, Juan Carlos Fulgencio, para hacerle conocedor del reproche a su ausencia. Pero la presidenta de la comisión, Mercedes Caballero, ha informado después que reunida la Mesa de la comisión se había decidido que ese escrito no se tramitaría. Antes ha asegurado que el tema no se trataría porque no figuraba en el orden del día.

El diputado del PP Miguel Barrachina ha lamentado las "huidas" de los cargos del Gobierno y ha pedido que se envíe por escrito al "supuesto coordinador" de Cercanías de Renfe en la Comunitat Valenciana el malestar de la cámara.

Pero Compromís, que en ocasiones ha planteado ese mismo malestar por el hecho de que los cargos del Gobierno no den explicaciones en las Corts, ha rechazado en esta ocasión que ese reproche se realice por escrito. Barrachina había advertido que la mayoría de la comisión sustentaba ese rechazo, pero eso no se ha producido.

"Fulgencio ni siquiera ha respondido a la petición de la comisión, lo que nos parece una grosería porque tenían un compromiso con nosotros", ha dicho el síndic adjunto del PP.

Pero la portavoz de Infraestructuras del PSPV, Sandra Martín, ha defendido que no se envíe ningún escrito porque existen informes jurídicos que avalan que los cargos designados por el Gobierno central tienen que comparecer ante instituciones de control del Ejecutivo, es decir en este caso el Congreso de los Diputados.

Ciudadanos ha lamentado que no acudan los comparecientes citados y lamenta que no quede claro si Fulgencio es o no coordinador de Cercanías porque consta que la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, le mantuvo como coordinador tras su nombramiento en tiempos de José Luis Ábalos. "Esto es una burla a esta comisión y deberíamos hacer un reproche por escrito", explica la diputada Mamen Peris. "Me pregunto si ha cobrado como coordinador de Cercanías y no lo es", ha señalado. Vox también ha mostrado su rechazo.