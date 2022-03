El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este miércoles sobre la eliminación de la obligación de usar de la mascarilla en los colegios o en espacios interiores que debe aprobarse "cuando se pueda producir con la máxima seguridad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró este mismo lunes en una entrevista en TVE que esta restricción del uso del tapabocas en interiores se iba a acabar "muy pronto", aunque sin especificar plazos.

"No podemos estar permanente alterando las reglas del juego si no estamos bien seguros de que la pandemia ha desaparecido definitivamente; y definitivamente no ha desaparecido", ha manifestado el president en declaraciones a los medios de comunicación.

Sobre la postura que defenderá la Comunitat Valenciana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde, ha afirmado que siempre han abogado por "la máxima prudencia" y porque las decisiones que se adopten se basen en los datos y en la experiencia de las personas expertas.

El jefe del Consell ha insistido en que en estos días previos a la fiesta de las Fallas se utilice la mascarilla en situaciones de masificación, como en la mascletà, pues aunque "todos tenemos muchas ganas de quitárnosla para siempre, la prudencia es la mejor vía".

Todos tenemos muchas ganas de quitárnosla para siempre, la prudencia es la mejor vía Ximo Puig - President de la Generalitat Valenciana

"Más pronto que tarde, está claro que las limitaciones que tenemos, si todo continua así, irán desapareciendo", ha manifestado Puig, quien ha hecho hincapié en que todavía hay personas que contraen una enfermedad que les puede llevar a la UCI o incluso a la muerte.

Ha destacado que la "desescalada" se está produciendo con seguridad y que actualmente el índice de reproducción del coronavirus está en torno al 0,62, lo que significa que "se está consolidando la desaceleración" de la pandemia en esta sexta oleada y, por tanto, se pueden "suavizar" las restricciones. De hecho son ya cinco semanas con casi todos los indicadores a la baja.

No obstante, el president ha insistido en que aún se está en pandemia, pues todavía hay personas que ingresan en los hospitales por el virus y hay más de 2.000 contagios diarios actualmente. Este martes se notificaron más de 2.500 casos nuevos, mientras que hay ingresadas 807 personas en los hospitales, de las que 82 están en cuidados intensivos.