La ayuda valenciana a los refugiados ucranianos ha plantado su pendón estos días en la estación de tren la ciudad polaca de Pzremys, muy cerca de la frontera ucraniana. La Fundación Juntos Por la Vida, ONG valenciana que desde 1994 realiza programas de acogimiento familiar de niños y niñas de Chernobil y del Donbass, recoge estos días a cientos de ucranianos que huyen de la guerra para trasladarlos hasta la Comunitat Valenciana. “Empezaron a llegar el martes a la estación, donde se ha instalado un punto logístico de recepción y ayuda a los refugiados con todo tipo de ayuda humanitaria para los que van llegando”, explica Clara Arnal en un vídeo que ha enviado desde la terminal de Pzremys.

El equipo está a la espera de la llegada de familias ucranianas que tienen vínculos con la ONG por sus programas de acogida humanitaria por parte de familias valencianas . “Cuando lleguen se les ayudará a facilitar el traslado hasta Valencia donde podrán ser acogidos por familias valencianas. También atenderán a otras familias que tengan algún vínculo también con Valencia.

Algunas de estas familias ucranianas están ya en camino por el país en dirección a la fronteras, pero la situación es peligrosa, por los bombardeos que han destruido muchas carreteras y la situación bélica que vive Ucrania”, narra Arnal.

“Estamos en la estación, donde no falta un plato de comida caliente para los refugiados. La sociedad polaca se ha volcado con un montón de voluntariado. Llegan muchísimos refugiados. Nosotros estamos esperando a que lleguen nuestras familias. Uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando es la organización, porque como en todas las emergencias, no ha habido tiempo a organizar la logística de la forma adecuada y todos nos tenemos que ir adecuando a las necesidades que van cambiando cada momento. Mucha gente no tiene donde estar, ni siquiera sentada para descansar”, explica Clara Arnal en el vídeo que ha grabado en la misma estación.

“Fuera está nevando y el problema es los que van llegando no tienen sitio ni para sentarse, mientras esperamos a los autobuses y llenando de gente para trasladar a Valencia. Llegan dos convoys de caravanas desde Valencia y desde otros puntos de España”, añade.