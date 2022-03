Los magistrados de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional han rechazado el incidente de recusación presentado por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, contra el presidente del tribunal que lo juzgará en la pieza de la trama Gürtel por los contratos menores adjudicados desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones, cuando la Generalitat valenciana estaba dirigida por Francisco Camps.

En una providencia de la sala, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los magistrados rechazan el incidente de recusación presentado por Camps contra el magistrado José Antonio Mora Alarcón y también el recurso contra el auto que rechazaba su recusación a otro magistrado, José Ricardo de Prada, porque ambos escritos se presentaron fuera de plazo. "Habiendo transcurrido con creces el plazo de diez días previsto en la ley orgánica del poder judicial".

Respecto a la "falta de imparcialidad" que el exjefe del Consell achacaba al magistrado presidente de la sala (Mora Alarcón) y que sean los mismos magistrados quienes resuelvan sus escritos de recusación, los magistrados le recuerdan que "es palmario que los incidentes de recusación de los magistrados de la Audiencia Nacional se resuelven por la sala de lo Penal, no siendo de aplicación las normas para las Audiencias provinciales que invoca el recusante".

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha vuelto a desestimar el intento del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) varias cuestiones prejudiciales relacionadas con el principio de presunción de inocencia en el caso Gürtel, por el que será juzgado en la pieza de los contratos menores con la trama, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

La sección segunda de la sala de lo Penal ya rechazó esta petición hace unas semanas y ahora, en un auto fechado el 1 de marzo y al que ha tenido acceso Efe este jueves, la Sección segunda de la Sala de lo Penal desestima el recurso de súplica presentado por Camps contra la resolución que denegó su petición en primer término. "Ya se le dijo al recurrente que pide al tribunal el planteamiento de cuestiones prejudiciales de forma totalmente extemporánea. Nada existe ni se produce que justifique su planteamiento en este momento. Ni situación jurídica, ni momento procesal, etc.", contesta el tribunal al expresident en un auto contra el que no cabe recurso alguno. Y "sobre todo", añade, "ninguna decisión pende en este momento del debate sobre la interpretación de normas comunitarias", ni el tribunal tiene "ninguna duda interpretativa" sobre las cuestiones planteadas por Camps. Es más, zanja la Sala, en caso de tenerlas en un futuro, sería el propio tribunal el que "actuará en consecuencia" y decidirá si acude al TJUE para que se las resuelva. La decisión es firme y no cabe

Camps pedía interpretar "determinados hitos procesales acaecidos" en la pieza del caso Gürtel en la que está acusado "a la luz" de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerzan aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, que no está traspuesta en España, pese a haber transcurrido el plazo. Todo ello en base a la forma en la que se le incorporó al procedimiento como investigado. En 2018, tras las declaraciones del empresario Francisco Correa y sus cinco colaboradores, además de la declaración del exsecretario general del PP, Ricardo Costa, el juez de la Audiencia Nacional decidió declarar como investigado a Camps en la pieza de los contratos menores de la Gürtel por el "arsenal de indicios, muy consistentes, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market".

A Camps sólo se le ha podido investigar por el único contrato incluido en esta causa que no había prescrito en 2018: la adjudicación desde Presidencia de la Generalitat del "stand de grandes eventos" para la edición de 2009 de Fitur, que se adjudicó directamente a la trama Gürtel, como sucedía desde 2004 (por estos últimos hechos cumple nueve años de cárcel la exconsellera Milagrosa Martínez, aunque otra consellera, Angélica Such, fue absuelta en la pieza de la Gürtel por el amaño de contratos de Fitur por 5 millones de euros).La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.