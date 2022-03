Los expertos piden esperar a que baje la ola para retirar las mascarillas en interiores

Pedro Sánchez abría el lunes en la 1 de TVE el que va a ser el gran debate tras dos años de pandemia. La mascarilla en interiores tiene los días contados, tanto que el presidente del Gobierno aseguró que dejarán de ser obligatorias en interiores "muy pronto". Pero, ¿cuánto es muy pronto? Y, sobre todo, ¿muy pronto va a ser demasiado pronto? La respuesta a la primera pregunta solo la tiene el Gobierno pero, sobre la segunda algo tiene que decir la comunidad científica a la que Sánchez ha dicho que escuchará. Tres expertos en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunitat Valenciana han propuesto cuál sería el momento ideal para ellos y, en ningún escenario el "muy pronto" es sinónimo de una o dos semanas, sino más bien de cuatro, ocho o incluso más dependiendo del criterio de cada experto. El punto en común entre todos ellos, es que el momento lo marcará una baja circulación del virus, que ahora todavía se encuentra en nivel de alerta alto, con xxx casos por 100.000 habitantes, y un impacto mínimo en hospitales y en muertes diarios. Todo lo demás sería precipitado.

Rafa Ortí: "Con el virus por debajo de 50 casos, sin muertes diarias y que esa situación se mantenga al menos 30 días"

Para verano

"Cuando la incidencia del virus esté por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes -que no es descabellado pensar que lleguemos a ellos en un mes o dos- y cuando no haya muertes por covid a diario y, además, esta situación se mantenga al menos entre treinta y sesenta días". Es el criterio de Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), y que supondría que el "muy pronto" de Sánchez se alargue al menos hasta junio.

"Si tenemos que tratar a la covid como a otras enfermedades tenemos que ser coherentes y que su situación sea asimilable a otras enfermedades", justifica Ortí, que asevera que ahora no es momento de hacer cambios. "Estamos bajando de forma rápida pero ahora empezará a enlentecerse la bajada y después se tiene que consolidar, cuando eso pase, ya hablaremos". Además, para el especialista sería conveniente retirar la obligatoriedad de la mascarilla para todo el mundo pero dejar su recomendación para las personas "que más se pueden beneficiar de ellas para evitar riesgos como personas inmunodeprimidas y más vulnerables", apunta Ortí, en línea con la propuesta que ya han hecho el grupo de expertos que asesora a la Generalitat de Catalunya que recomiendan empezar por el interior de las aulas.

Salvador Peiró: "Cuando la incidencia del virus baje por debajo de 100 casos"

En un mes

Algo más flexible es la posición del especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Salvador Peiró, investigador en el área de investigación en servicios de salud de Fisabio e integrante del grupo de expertos covid del Consell. Para Peiró lo "aconsejable" sería que la incidencia del virus estuviera "por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes", una quinta parte de lo que hay ahora "y a la que se podría llegar en dos o tres semanas con el ritmo de bajada que llevamos". Para el experto este sería un buen momento para empezar a hablar de retirar esta medida de precaución y no antes aunque entiende que "desde el punto de vista político se hagan estos anuncios porque también hay que entender que el sector turístico estará esperando que la campaña de Semana Santa sea "más dinámica".

Aquí, el grupo de expertos que asesora al Consell no ha abierto este debate como en Catalunya (al menos que haya trascendido) aunque el propio "president" ya se ha pronunciado. Para Ximo Puig la medida no debería aprobarse hasta que se pueda hacer "con la máxima seguridad". "No podemos estar permanente alterando las reglas del juego si no estamos bien seguros de que la pandemia ha desaparecido definitivamente; y definitivamente no ha desaparecido", ha manifestado el president de la Generalitat Valenciana en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha apostado, de nuevo por la "máxima prudencia".

Ildefonso Hernández: "Cuando la circulación sea baja y el resto de indicadores también. Hay que esperar"

"Hay que esperar algo más"

Para el catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elx, Ildefonso Hernández, no hay un umbral específico al que llegar pero sí se deben de dar varias circunstancias que en estos momentos no se dan. "El momento idóneo va a depender de la circulación del virus, cuando su transmisión sea baja pero también cuando el resto de indicadores así lo marquen. Hay que esperar algo más porque aún hay muchos hospitalizados, también en intensivos", apunta el experto.

"Desde luego no es lo mismo que ese muy pronto sea mañana que en dos semanas pero yo haría primero que la ponencia de alertas y otros expertos estudiaran con tiempo qué sería lo mejor en cada ámbito interior porque las medidas van a ser a largo plazo y gestionar un calendario para ir quitando obligaciones. Con el tiempo que llevará esto, coincidirá con un buen momento para hacerlo si se mantiene la tendencia de caída", añadió el experto que insiste en que sea antes o después, se haga con el consenso de todas las comunidades.

¿Qué pasará en otoño?

Si ya es difícil tener unanimidad en cuándo será un buen momento para retirar las mascarillas en interiores, más lo es prever lo que puede pasar una vez se intente volver a esa "normalidad" perdida ahora dos años. "No hay evidencia científica que nos diga qué pasará después porque ómicron y las vacunas lo han cambiado todo", apunta Hernández. Algo en lo que los tres expertos están de acuerdo. "Este verano no estaremos ni de lejos en la misma situación que otros veranos pero no sabemos lo que pasará", coincide Peiró. La clave estará "en que no aparezcan nuevas variantes. Mientras sigue habiendo millones de casos de covid en el mundo, todo puede pasar", incide Ortí.