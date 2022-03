Catalá pide que Atocha sea estación de salida y llegada del AVE: "No pueden pagar los valencianos la falta de inversión"

La presidenta del PP en la ciudad de València y portavoz de esta formación en su ayuntamiento, María José Catalá, ha exigido a Adif que se mantenga Atocha como estación de salida y llegada del AVE, tras lo que ha afirmado que "no pueden pagar los valencianos la falta de inversión y de planificación del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Ya hemos sufrido en el AVE bastantes retrasos como para que nos hagan esta jugada", ha agregado Catalá en un comunicado. El PP de la capital valenciana ha resaltado que se ha conocido que "después de la línea de Alicante, será la de València la que pase de Atocha a Chamartín".

María José Catalá ha afirmado que esta última "dista bastante del centro de Madrid" y ha expuesto que, en consecuencia, "los usuarios tendrán que invertir más tiempo y dinero en sus desplazamientos por la ciudad" y que el tren perderá "competitividad con otros medios de transporte".

"Llevamos doce años llegando del centro de València al centro de Madrid en menos de dos horas y ahora quieren alagar el trayecto sin avisar, sin consensuar y sin valorar las consecuencias", ha censurado la responsable 'popular'. "Además no nos fiamos de los plazos porque son los reyes de la provisionalidad", ha añadido.

Catalá ha manifestado que la estación Joaquín Sorolla de València es "una estación provisional durante diez años que no tiene fecha de traslado porque los retrasos del túnel pasante y el canal de acceso han hecho que siga sin concluirse la alta velocidad de forma adecuada" en esta ciudad.

La presidente y portavoz del PP en la capital valenciana ha considerado que "los cuatro años que anuncian pueden eternizarse", por lo que ha anunciado que pedirá "con urgencia una reunión con los responsables de Adif y Renfe para mostrar el rechazo a esta decisión que se ha hecho sin consensuar".

Asimismo, Catalá ha avanzado que su grupo presentará una moción en el Ayuntamiento de València para plantear su reclamación, al tiempo que ha criticado que "a quien parece no molestarle" la decisión del cambio de estación "es al alcalde de València", Joan Ribó. "No le hemos escuchado decir ni una palabra sobre el asunto", ha expuesto.

La portavoz 'popular' ha asegurado que el cambio de estación es "un tema muy grave porque perjudica a toda la Comunitat Valenciana", dado que "va a dejar de tener un servicio competitivo por culpa de Renfe y Adif". "Paralizaron las obras de ampliación de la Estación de Atocha y ahora los perjudicados van a ser los usuarios tanto de la línea de València como la de Alicante", ha resaltado.

CERCANÍAS

María José Catalá ha comentado también que "las Cercanías en Valencia son un caos". "Llevan meses sin presentar una solución. No invierten lo prometido, no comparecen ante las instituciones valencianas cuando se les requiere y ahora quieren cambiar la estación del AVE durante cuatro años por una situación que han generado por no saber trabajar bien", ha censurado. "Ya está bien de marginar siempre a los mismos, no lo vamos a tolerar", ha declarado.