Ximo Puig dice que "los pilares del Estado de Bienestar son para todos y la Generalitat Valenciana los garantizará para las personas que vengan de Ucrania, huyendo de la muerte". En estos términos se ha referido el president en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde ha detallado que todos los refugiados tendrán derechos a Sanidad, Educación y todos los recursos del sistema de servicios sociales.

El objetivo es facilitar "al máximo", la legalización de facto de las personas que vengan de cualquier país europeo. "Vamos a acogerlos siempre con la mayor hospitalidad". En este sentido, Puig ha detallado que "cualquier persona tendrá derecho a asistencia sanitaria y a educación, así como a un abanico de servicios sociales". Asimismo, el president de la Generalitat ha apuntado que Mónica Oltra tuvo ayer una reunión de coordinación donde se preparan los equipamientos necesarios para llevar a cabo la acogida con "las máximas garantías". "El pueblo valenciano es muy solidario y hemos recibido miles de llamadas para apoyar, pero hay que hacerlo con coordinación".

"Es una invasión imperialista que ataca los principios de la humanidad"

Por otra parte, Puig detalló que se reunió ayer con los representantes de las asociaciones de Ucrania en Alicante, con el cónsul honorario para coordinar la ayuda al pueblo ucraniano. "Esto no es una guerra entre dos países, es una invasión criminal con actitud imperialista, soberbia y que ataca los principios de la humanidad", ha sentenciado Ximo Puig. "En la Comunitat Valenciana no hay ninguna equidistancia, apoyamos pueblo ucraniano, no tenemos competencias diplomáticas pero cooperaremos en todo lo que podamos".

Centros logísticos valencianos

Asimismo, el president dijo que se va a fletar un convoy con productos de primera necesidad y que el almacén logístico donde se coordinará el envío se ubicará en la Ciudad de la Luz de Alicante y Feria Valencia. "vamos a llevar a Ucrania lo que necesitan, lo que nos han pedido desde la Embajada", ha dicho. En este sentido, ha destacado la "gran voluntad de empresas ,particulares, ONG, ayuntamientos, etc, para organizar que los artículos lleguen a su destino adecuadamente".