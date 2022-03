Mascaban chicle y comían nueces para no dormirse, estuvieron más de 20 horas conduciendo con tres niños en la parte trasera del coche. Huían de lo que pensaban que podría desembocar en una guerra. Y así ha sido.

Han abandonado Ucrania (concretamente Odesa, donde viven) en un trayecto de tres días en coche para llegar a La Pobla de Farnals y refugiarse en casa de una amiga de la universidad. "No queremos que nuestros hijos recuerden la guerra", sentencian.

Se llaman Victoria y Dmitry. Son ingenieros de telecomunicaciones y han dejado su país en cuestión de horas tras escuchar las primeras bombas a las cinco de la mañana, hoy hace justo una semana. Acuden a la cita en el paseo marítimo de la playa de la Pobla de Farnals (València) junto a Sergey (11 años), Ivan ( nueve años) y el pequeño Illya (de dos años y medio) que mira hacia todos lados subido a los hombros de su padre. Llevan ropa fresca.

"Aquí hace calor, en cuanto llegamos tuvimos que ir a comprar ropa más adecuada, porque en Ucrania estábamos hasta a menos ocho grados", dice Victoria a este periódico.

"¿Lo habéis oído? ¿Eso ha sido una bomba?"

Todo comenzó para ellos el jueves pasado a las cinco de la mañana, cuando escucharon las primeras bombas, que les arrebataron el sueño. Las redes sociales estaban inundadas, cuentan, de conocidos de otras partes del país que se hacían la misma pregunta: "¿Lo habéis oído? ¿Eso ha sido una bomba?".

"No sabíamos qué estaba pasando, el Gobierno no había hecho ningún anuncio oficial", cuenta Victoria, al tiempo que recuerda que "los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial empezaron a la misma hora, por lo que estábamos asustados". Inmediatamente, la pareja llamó a los padres de ella, que tenían que viajar a Odesa desde el centro del país para acudir a una cita médica, pues la madre de Victoria tiene cáncer. "No vengáis, quedaos en casa", les dijeron.

A las siete de la mañana, "ya entendimos que estábamos en guerra". "No podíamos quedarnos en un estado militar con tres niños. Rápidamente rellenamos un par de mochilas y cogimos el coche. Nuestra idea era pasar a Transnistria, de donde es Dmitry, dejar el coche y desde Moldavia coger un avión a España. En ese momento pensamos que si no era la guerra y era algo puntual, pues nos tomaríamos unas pequeñas vacaciones y luego volveríamos, pero no ha sido así", detalla la pareja.

Tras atravesar Moldavia, decidieron cruzar por Rumanía hasta llegar a España. "Nos encontramos con una cola de coches de cinco horas para pasar la frontera, casi todo era población ucraniana". Como no sabían hacia dónde ir ni cuándo llegarían a un destino para descansar, pasaron la noche en una gasolinera en Rumanía que tenía habitaciones para conductores. "Estábamos cansados pero todo era de locos, teníamos mucha adrenalina en el cuerpo y pensábamos: 'parece una historia de terror', pero no, era la realidad que estábamos viviendo".

"Si Rusia se hace con Ucrania no volveremos, no queremos que nuestros hijos vivan en un país controlado por los rusos"

De Rumanía cruzaron de una sentada Hungría y llegaron a Eslovenia, donde les dieron cobijo en un hotel por unas horas. "Nos trataron genial y los niños pudieron comer algo de comida caliente, llevábamos todo el viaje con sandwiches, que no es lo mejor, especialmente para el pequeño de dos años y medio", dice Victoria. De allí pasaron a Francia y sin casi parar recorrieron más de 400 kilómetros para llegar a València, concretamente a casa de su amiga Inna en la Pobla de Farnals.

Con todo, dicen que tuvieron suerte en una situación tan complicada. Salieron de Ucrania antes de que cerraran las fronteras y por eso pudieron huir nada más comenzó la guerra.

"Queremos volver a casa, vivir en nuestro país, pero si Rusia se hace con Ucrania no volveremos, no queremos que nuestros hijos vivan en un país controlado por los rusos", comentan. Viven preocupados por toda la gente que han dejado allí, sobre todo sus padres, familiares y amigos. "Pero creo que tomamos la decisión correcta, no queríamos que los niños escuchasen las bombas desde un búnker a temperaturas muy bajas".

"No tenemos bombas pero combatimos con el cerebro"

Ambos son ingenieros de telecomunicaciones. Dicen que viven con angustia la situación en su país, pero que hacen todo lo que pueden desde aquí, desde las tecnologías de la información, su especialidad.

"No tenemos bombas pero combatimos con el cerebro, online, es lo que podemos hacer", añaden. Dicen que "luchan online". Reiteran que tomaron la decisión correcta porque sus hijos están sanos y salvos y estables psicológicamente. Los dos pequeños no entienden muy bien la situación pero el mayor, de 11 años, lee las noticias y sufre. "Tiene amigos que se han quedado y está muy preocupado".

Ambos recalcan que están totalmente en contra de la guerra y condenan cualquier ataque. "Solo queremos vivir en paz en nuestro país", dicen. De momento, están en la Pobla con su amiga pero buscan apartamento por si la cosa de alarga.