Los rectores apuestan por una ley "de bases" y los universitarios piden blindarla

València se ha convertido esta semana en la capital de la universidad en España, pues la ciudad acoge el III Congreso de la confederación de rectores y rectoras (CRUE) y de las asociaciones de estudiantes de difere comunidades autónomas (CRUE). La actualidad marcará buena parte de este encuentro —inaugurado ayer— pues la comunidad universitaria espera que el ministro Joan Subirats presente ntespronto el borrador de la futura ley de universidades (LOSU), que su antecesor Manuel Castells dejó en punto muerto.

En la mesa redonda «La LOSU a debate», que se celebró ayer en La Nau de la Universitat de València, José Luján, presidente de CRUE Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Murcia, explicó que las universidades prevén que la nueva ley sea una realidad en la primavera de 2023, pues el ministro recientemente se ha comprometido a que antes del verano el proyecto llegue al Congreso.

A diferencia de Castells, Subirats apuesta por una ley «de mínimos» que sirva de «marco» y que posteriormente sea desarrollada a través de decretos, lo que facilitaría su aprobación, teniendo en cuenta que el tiempo ya apremia para el Gobierno.

Esta es una opción que no desagrada a las universidades pues, según afirmó ayer Luján, es positivo contar con un «mínimo común denominador», ya que «acotar hasta el último detalle es muy complejo».

No obstante, los estudiantes tienen una opinión diferente. Andrés Fernández, vicepresidente de Relaciones Institucionales de CREUP —y hasta la semana pasada presidente de la Assemblea General d’Estudiants de la UV—, opta porque la futura LOSU «no sea un marco, sino que lo garantice»; y también apuesta por el «congelamiento normativo». Y es que, como explicó en La Nau, dejar el desarrollo de una norma simple en decretos posteriores es «un peligro», pues sus cambios son más sencillos al no requerir pasar por el Congreso. «Estamos a favor de la congelación de la norma, que haya un marco de aquí a 10 años que no se pueda tocar si hay vaivenes políticos», apunta.

Por su parte, el estudiante Nicolás Hernández, presidente de CREUP, afirmaba que la LOSU sí podría ser una «ley de base», entendida esta como «una base que sirva para cambiar la universidad».

Otras cuestiones tratadas son la cogobernanza y la necesidad de que los estudiantes cuenten más para las universidades. Luján ve necesario una «mayor implicación, desde el claustro hasta el último departamento», mientras que el alumnado pide no solo participar en las decisiones, «sino tener capacidad de tomarlas y mayor peso en los órganos de Gobierno». «La universidad no alienta a la participación activa del estudiantado», lamenta Nicolás Hernández.

Una mayor financiación también fue reclamada (tanto por CREUP como por CRUE); así como garantizar el «paro académico» (en caso de huelga) para el alumnado; un impulso a la internacionalización; una mayor coordinación con las enseñanzas de Bachillerato o la necesidad de actualizar el Estatuto el Estudiante.