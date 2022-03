Daryna Mizina tiene 24 años y es activista de Amnistía Internacional en Ucrania. Vive en Kiev pero cuando se iniciaron los primeros bombardeos estaba en València de vacaciones. Vino como turista y ahora ayuda como puede a la organización internacional desde aquí. Debía de haber vuelto el 1 de marzo a su país, pero la guerra le ha impedido hacerlo. Lleva tres días sin salir de casa, «me da ansiedad no estar mirando las noticias para ver qué está pasando y cómo están todos. Mi familia, mis compañeros, mis amigos», relata a este periódico en una entrevista justo antes de que vuele a Alemania.

Con todo, relata con entereza cómo la semana de guerra empieza a pasar factura a la población. «De la adrenalina que provoca la incertidumbre del primer día, se ha pasado a un estado de preocupación, sin esperanza, cansancio, miedo», algo que cree que es «muy peligroso» para enfrentar las noticias falsas y la información manipuladora. «La gente está cada vez más cansada y a más cansancio más fácil es manipularla», lamenta.

Analizar la información

Por eso, insiste en que, dentro de la información masiva que recibe el pueblo ucraniano y el resto del mundo sobre lo que ocurre en el conflicto bélico tras la invasión de Rusia, se trate con cuidado los hechos que lleguen y solo se tomen como buenas las fuentes oficiales.

«Eso es algo que creo que está haciendo muy bien el pueblo ucraniano y está sabiendo reaccionar, en parte por todo lo que el movimiento por los derechos humanos ha hecho en el país». Recuerda que antes de la guerra no había odio entre Ucrania y Rusia y que la gente vivía en una armonía «reciente», se había acostumbrado a una nueva situación tras los acontecimientos en 2014. Pero ahora, mira con preocupación que la situación se alargue. «Me da miedo que la gente se acostumbre a una situación que no es normal. La guerra no es normal». Habla de que sus amigos ya conocen cómo suenan los misiles rusos. También los ucranianos. Y saben distinguir a qué distancia están. «No deberíamos saber eso, pero corremos el riesgo de acostumbrarnos». Añade que no se ha de olvidar que «tenemos unos derechos humanos y no podemos tolerar las cosas terribles que está viviendo el pueblo ucraniano. Hemos de proteger los derechos humanos», añade. Desde aquí, ayuda con la recopilación de información sobre crímenes contra la humanidad y apoya como puede la petición que ha lanzado Amnistía Internacional para parar la agresión rusa.

¿Qué podemos hacer?

¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Qué posición tiene que tomar Europa? ¿Qué tipo de ayuda se debe enviar? , pregunta este periódico. Daryna responde rápido: «Con solidaridad». «Comparte información veraz, haz una donación a organizaciones internacionales, firma la petición de Amnistía, aquí que es seguro; sal a protestar pacíficamente y si vienen refugiados ucranianos y estás en esta posición, contrata a una persona, somos muy trabajadores», bromea.

«Todo esto, aunque parezca una nimio, puede ayudar a animar al pueblo ucraniano y mostrar al gobierno de qué lado está la gente», dice. Relata, muy preocupada por su familia, que su abuelo sale a regar sus plantas y a cuidar su manzano todos los días, aunque a su alrededor, la ciudad que conocían ya no exista.