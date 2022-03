La aplicación de la nueva tecnología del ARN mensajero posibilitó desarrollar en tiempo récord nuevas vacunas para la covid-19 pero esta tecnología revolucionaria en el mundo de las vacunas no va a ser la «panacea» para resolver los problemas que tiene la vacuna contra la gripe (que todos los años tiene que ser reformulada para incluir las cepas del virus que se espera que estén circulando) o sirva para dar con la esperada vacuna contra el VIH. Es la opinión que tienen tanto Adolfo García Sastre como Fernández Sesma. En VIH y según la viróloga, el ARN mensajero «pudiera haber sido una solución pero los ensayos preliminares no han dado los resultados esperados. Podría haber sido la solución pero no va a ser así, no es la panacea que va a ayudar en todo», apunta la viróloga. En gripe, «tanto Moderna como Pfizer han estado trabajando (con esta tecnología). Moderna ha hecho un sello clínico de inmunogenicidad. No es espectacular pero tampoco un desastre. Tiene resultados de anticuerpos similares a las vacunas actuales. Quizá es posible que dé lugar a vacunas mejores», explica García Sastre que trabaja en encontrar la forma de hacer una vacuna «universal» para la gripe.