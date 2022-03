La pandemia de covid-19 ha tenido, al menos, una consecuencia positiva: la mirada y revalorización de lo rural. Tal como señaló Gabriel Mata, presidente de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, «el éxodo rural se ha estabilizado». Y es que, tras los sucesivos confinamientos y restricciones, se han comprado casas en entornos naturales y muchas personas se han empadronado en ellas, según aseguró el presidente de la mancomunidad. «La población ha crecido, aunque tiene que ver más con una decisión vital que laboral, porque no son personas que vengan a trabajar aquí, si no desde aquí». En este sentido, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomededéu, recordó que la agricultura hoy no se trabaja como antes, ya que los procesos de mecanización se han democratizado y existen empleos de calidad técnicos relacionados con el campo.