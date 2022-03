Clara Arnal jadea y fuerza su voz afónica al otro lado del teléfono. Se mueve con prisa por la estación polaca de Przymest, en la frontera con Ucrania, uno de los mayores puntos de entrada de refugiados ucranianos hacia Polonia que escapan de la invasión rusa. Es un día duro, como todos, porque el flujo de entrada de familias es mucho mayor que el de salida. «Estamos desbordados, no para de salir gente», explica Clara mientras se oye de fondo un murmullo de hablas eslavas ininteligibles. De ucranianos que llegan y van; también de ciudadanos polacos, de eslovacos y también de moldavos, «que se están volcando con los refugiados», afirma Clara, delegada de la Fundación Juntos por la Vida, una de las ONG valenciana que ha plantado el pendón de la solidaridad en la guerra en la frontera polaca.

A 3.000 kilómetros de distancia, la sociedad valenciana también ha respondido a la llamada de socorro. «La respuesta valenciana es extraordinaria. Ya lo hemos visto otras veces, como con el desembarco del Aquarius (junio de 2018). Surgen iniciativas en barrios, en ayuntamientos, de forma colectiva e individual», explica Carmen Rodríguez, de la Coordinadora ONGD, la que agrupa las distintas ONG valencianas y que canaliza la ayuda a las víctimas de la guerra. Canalizar es un verbo insistente estos días entre las organización humanitarias. «Mucha gente quiere ayudar, muchísima, pero tenemos que dirigirla bien para que sea efectiva. Los mejores canales son las ONG, porque se dedican a esto y saben cómo hacerlo. Hay gente con muy buena voluntad que organiza un punto de recogida en una peluquería canina, por poner un ejemplo. Tenemos que hacer que todas esas iniciativas sean efectivas. Se agradecen todas, pero canalizarlas es fundamental. Hay mucha ansiedad por ayudar, pero hay que pararse para que de verdad sirva», asegura Carmen.

Las organizaciones solidarias tienen muchos frentes abiertos en la guerra. Juntos por la Vida, por ejemplo, gestiona la recogida de niños ucranianos, y sus familias, que ya tienen vínculos con la Comunitat por haber participado en programas de acogida. Su primer objetivo es sacar al máximo número de gente. Hoy mismo está previsto que llegue el primer autobús a València, que partió el viernes desde la ciudad ucraniana de Lviv, a 74 kilómetros de frontera con Polonia, gracias a un trabajo de coordinación con otras asociaciones que trabajan sobre el terreno. «En Lviv nos ayuda la ONG Mriynyky (’Soñadores’, traducido al castellano), que es la que gestiona y mete a la gente en el bus. Hemos enviado un convoy de autocaravanas para cargar a 17 personas más y esperamos llenar más autobuses en los próximos días», explica Clara desde Pzremyst en una llamada de 3 minutos, porque no hay tiempo para más y no hay que malgastar la batería del teléfono.

El grueso de refugiados son niños, mujeres y ancianos, teniendo en cuenta que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir porque están movilizados para la guerra por el gobierno ucraniano. En el momento de la llamada, el primer autobús con destino a València se encontraba en una larga cola de más de 40 kilómetros. «Lo importante es salir de Ucrania, cruzar la frontera, y eso cuesta horas. Hay carreteras cortadas y van esperando ‘altos el fuego’ para sortear el peligro. Tenemos muchas personas que no pueden salir, pero es verdad que es mejor que algunos no lo hagan, porque están en zonas muy inseguras, con los caminos destrozados. Muchos no tienen víveres, pero es mejor esperar a que paren las bombas para no jugarse la vida», cuenta Arnal. «Unos se quedan, otros salen en autobuses con lo puesto y los más afortunados viajan en coche hacia Alemania o Polonia con el maletero cargado», añade.

La oleada solidaria con los ucranianos llega desde muchos frentes. Farmamundi, organización humanitaria española que reparte medicamentos por el mundo y que tiene sede en València, sabe bien de la importancia de esa necesidad de canalización. «Puedes enviar medicamentos con indicaciones en español, y eso a la gente no le vale, porque no sabe ni para qué sirve ni cómo tomarlo», añaden desde ONGD. Farmamundi ya envío un avión oficial español a principios de semana con material sanitario y la semana que viene enviará otro. Salió de Paterna a Torrejón de Ardoz y de allí a Lviv.

Lo mismo ocurre con la comida. «Es mejor enviar dinero para que los que están sobre el terreno, los propios ucranianos que recogen las ayudas, como los delegados de Caritas de la zona, sepan en qué utilizarlo. Siempre será mejor que compren alimentos que conocen y saben cómo cocinarlos. Y, de paso, ayudas a la economía local, que se está hundiendo», añaden las mismas fuentes.

Las vendas de las Salesianas

Vides, la ONG de la congregación Hijas de María Auxiliadora Salesianas, también trabaja sobre el terreno. La orden, que cuenta con cuatro colegios en la Comunitat Valenciana, tiene presencia en 43 países, entre ellos Ucrania, Polonia y Eslovaquia. Allí, ‘hermanas’ de la congregación fabrican fundas de camuflaje y vendas para los soldados heridos. «Nosotras no tenemos capacidad logística para estar enviando material. No sabemos la necesidad que tienen, si hay que comprar pañales o qué tipo de enseres o alimentos necesitan. Así que son las salesianas de la zona en guerra, o de su entorno, las que distribuyen. Tienen coches y hay un paso abierto en la frontera con Polonia que les permite entrar y salir. Para enviar hay que tener logística, y las Salesianas la tenemos», explica Ana Mendieta, técnica de la delegación de Vides en València. Ese punto del que hablan es Lviv, el mismo en el que Soñadores carga gente en autobuses para Juntos por la Vida. Ayuda en Acción, otra ONG española con sede en València, tiene experiencia en cómo hacer efectivas las ayudas. Tiene mucho camino recorrido. «La mejor forma de colaborar es con donaciones y lo centralizamos desde Madrid.

Save the Children lleva operando en Ucrania desde 2014 trabajando con la infancia ucraniana más vulnerable, incluso en las regiones más peligrosas del país:en Donetsk y Lugansk (Donbás). Tras el estallido de la guerra, la prioridad de la entidad es proteger y garantizar en todo momento el apoyo a los niños, niñas y sus familias y también ha abierto una página web para recaudar fondos que permitan ayudar a los menores de este país.

Desde Cruz Roja Española y otras ONG con sedes en valencia se han abierto campañsa de captación de Fondos para ayudar a las personas afectadas por la crisis de Ucrania. Es el caso, junto a las mencionadas anteriormente, de Acción contra el Hambre, Acnur, Cesal, Caritas o Médicos del Mundo.

Desde Manises, bomberos de València y voluntarios se han puesto manos a la obra para ayudar a Yulia Nadolina, una ucraniana que vive en Manises. Su peluquería (’Yulia’) no para de recibir cajas con material de primera necesidad, que un grupo de bomberos transportan a un almacén de Xirivella. Un camión y varias autocaravanas van de camino hacia la frontera de Polonia, cerca de donde vive su familia, para distribuirlo por la zona. «La gente se está portando muy bien. Llevaba días llorando, porque mi familia no se quiere ir del país, dicen que no van a abandonarlo. Los ucranianos somos muy fuertes y no nos vamos a rendir. Toda ayuda es buena», señala.