"No querríamos tener que pedir este permiso por la enfermedad de nuestros hijos"

«Sobre todo somos docentes, nos gusta nuestro trabajo y no querríamos estar pidiendo este permiso y menos por una enfermedad de nuestros hijos pero así es y tenemos que estar para ellos». ‘Permisosdocentsreals’ es el nombre de la plataforma que crearon hace un par de meses varias familias de docentes con hijos pequeños con cáncer y otras enfermedades graves con un objetivo: conseguir la reducción de jornada del 99,9 % para poder cuidarlos durante el tratamiento «independientemente de que los menores puedan ir al cole».

Ahora, ya son 26 familias de toda la Comunitat Valenciana las que integran esta organización que, además de esa petición, la principal, solicitan adecuar las reducciones a la realidad de las necesidades de cada enfermedad; aplicar la reducción a docentes funcionarios y a interinos y facilitar los trámites por parte de la Conselleria de Educación para sustituir los puestos con reducción desde el 1 de septiembre o desde el primer día en el que se resuelva el trámite. El objetivo es no perjudicar ni al cuerpo docente de los centros escolares ni, por supuesto, al resto de alumnado. Hasta este curso, solo se concedía este grado de reducción cuando las o los menores se encontraban en curas paliativas.

«Algo que se aleja profundamente de la realidad y el día a día de las necesidades que presentan las enfermedades diagnosticadas a nuestros hijos e hijas», explica Diamar Torremocha, portavoz de la plataforma y madre de una niña con leucemia.

Solo seis tienen reducción

Torremocha recalca que en la asociación hay padres y madres de niños y niñas con leucemia linfoblástica aguda, fallo intestinal, tumor de Wilms, anorexia nerviosa, diabetes, sarcoma Edwin, fibrosis quística, citomegalovirus congénita, artritis idiopática infantil, linfoma de BurKitt, enfermedad rara Niemann pick, entre muchas otras patologías.

Actualmente, cuenta la portavoz, «solo seis docentes estamos ‘disfrutando’ de esta reducción después de reclamar por diferentes vías para que al menos un progenitor pueda atender a nuestros menores». Por eso, han tenido dos reuniones con la Conselleria de Educación y han pedido «humanizar el trato de las reducciones». «No es lo mismo verlo desde un despacho que vivir la realidad, por eso explicamos a los representantes de la conselleria cómo es un día a día con enfermedades tan complicadas», añade la portavoz. En el cáncer, por ejemplo, los tratamientos tienen un inicio y un final pero hay situaciones de enfermedades crónicas.

Adaptarse a la situación

En estos supuestos, la platagorma pide que las reducciones se adapten a la situación concreta en la que se encuentre el menor enfermo. Adaptarse. «Vemos a algunas compañeras que no les conceden ni el 50 % de la reducción, aunque hemos visto una mejora, en la leucemia, por ejemplo, ya hemos conseguido que nos reconozcan la reducción». Tienen la sensación de que Educación les está escuchando pero piden una respuesta rápida y agilizar la burocracia. «Cuando te dan un diagnóstico no estás para nada que no sea tu hijo, no piensas en el trabajo, sino en la situación de tu hijo, a partir de ese momento, estás siempre alerta». Por eso, explican que «necesitamos que la conselleria se humanice y se involucre, nos ayude a tramitar todos los papeles y que tenga sensibilidad».

Por otra parte, los docentes han ofrecido a la conselleria sus experiencias y un listado de las «lagunas legislativas» que ven en el decreto que autoriza las reducciones. «Hemos comunicado los temas que echamos en falta para que puedan plasmarse en los textos legislativos y mejorar la vida de las familias con hijos enfermos», continúan, al tiempo que añaden que la plataforma está «abierta a todo docente que se encuentre en una situación similar» e invita a todo aquel que lo necesite a que contacte con la agrupación.