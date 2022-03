"Está bien retirar medidas covid pero hay que estar preparado para volver a ellas"

El coronavirus aún sigue dejando más de 2.000 nuevos contagios al día en la C. Valenciana pero la expectativa es que, una vez termine esta sexta ola, las medidas de prevención anticovid se terminen de relajar hasta volver a algo parecido a la «normalidad» de 2019. Es el mensaje que ya están lanzando los políticos: este lunes, el propio Pedro Sánchez adelantó que la mascarilla en interiores iba a retirarse «muy pronto».

Los expertos que más saben del SARS-CoV-2, el virus que genera la covid-19, sin embargo, apuntan a que la normalidad prepandemia no volverá como tal y que aunque ahora empiecen a retirarse las medidas covid, habrá que estar preparados y sobre todo «concienciados porque es improbable pero posible que tengamos que volver a ellas, aunque sea de manera temporal». Es la advertencia que hacen Ana Fernández-Sesma y Adolfo García Sastre, dos de los virólogos más reconocidos a nivel mundial, investigadores en el Icahn School of Medicine del Hospital Mount Sinai de Nueva York que esta semana han estado en València hablando de gripe y de nuevas tecnologías en vacunas en las VII Jornadas Seqirus.

El que se tenga que recurrir antes o después a ellas dependerá de si aparecen nuevas variantes. «Es normal que aparezca porque el virus en su forma natural siempre hace errores al replicarse. Cuanto más virus haya más espacio de errores genéticos hay y uno puede que le dé la propiedad de evadir la inmunidad preexistente», explica García Sastre. El cuándo puede aparecer o si llegará, es otra cosa. «El que haya menos circulación del virus no evita que aparezca una variante, evita que lo haga en un determinado tiempo. La diferencia de estar más gente o menos vacunada es que esa nueva variante venga más rápido o menos, pero la razón para vacunar a cuanta más gente posible no debe ser esa, sino la de salvar vidas», remarca el investigador.

A la espera de si esto sucede, ambos auguran que este verano se puede vivir ya una cierta normalidad pero dibujan un panorama a medio y largo plazo de convivencia con el nuevo coronavirus en el que la vida volverá a ser «seminormal» porque hay cosas que han venido para quedarse, como ciertas medidas de prevención.

«Normalidad mejorada»

«Hemos aprendido que esto es impredecible. Ya sabemos que hay cosas que funcionan y si se da la casualidad de que surgiera otra variante sabemos cómo atajarla rápidamente. La gente quedó muy tocada con el confinamiento pero si hay rebrotes, se tendrán que implementar aunque va a ser temporal. Hay que tener la mente más abierta», apunta Fernández Mesa.

«Yo no lo llamo volver a la normalidad, vamos a evolucionar. Como cuando aparecieron los móviles. Si a partir de ahora te hacen un test de antígenos para ir a una residencia de ancianos o te pones la mascarilla para ir a un hospital, no es la normalidad de antes pero va a ser una mejorada. Es tomar precauciones que no suponen mucho por tu parte pero que son positivas», añade García Sastre.

En esta normalidad «mejorada», los expertos apuntan a que se pondrá más énfasis en el uso individual de la mascarilla con cualquier infección respiratoria o en la mejora de la filtración de aire en espacios cerrados.

Porque la pandemia, como tal, sí podrá tener un punto y final pero el coronavirus no va a desaparecer de nuestras vidas. De ahí que se esté hablando de su «gripalización»: quedará como un nuevo virus estacional que dará problemas de manera puntual (y dejando muertes) pero ya no generará la crisis sanitaria vivida en estos dos años. «A partir de ahora el SARS-CoV-2 va a producir una enfermedad que ya no es la covid-19 por nuestra inmunidad, por su evolución... se va a convertir en otra diferente y también ha cambiado la manera de manejar la enfermedad en hospitales», apunta García Sastre.

El que se «gripalice» para Fernández-Sesma no quiere decir en ningún momento que se banalice porque tampoco la gripe es una enfermedad menor, tal como recuerda. «Si la comparamos es porque con la gripe la gente tiene una referencia pero hay mucha gente que no sabe realmente lo grave que es la gripe», apuntan ambos, recordando el número de muertes que deja esta infección todos los años: 4.000 muertes directas en España en una temporada «buena» como fue la de 2019-2020, 6.300 en la anterior. «Yo no lo gripalizo en el sentido de trivializarlo, es un problema grave pero las muertes por gripe están socialmente aceptadas y llegará el momento que se acepten socialmente las muertes por covid. La diferencia es que va a haber más tratamientos para coronavirus y no supondrá el colapso en hospitales como hasta ahora», añade la viróloga.