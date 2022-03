Viaje a València en busca de refugiados

Felipe Camarero y María Gea vivieron en València durante la Guerra Civil. De la noche a la mañana. Dejaron Madrid y buscaron refugio tras los primeros bombardeos masivos en 1936 que destrozaron el edificio donde vivían en el barrio de Argüelles. Eran vecinos, años después se casarían y tendrían cinco hijos. Ella se quedó en el Cap i casal durante la guerra y colaboraba con la recepción de evacuados y sus hermanas trabajaban en un taller de confección. Él, iba y venía del frente, donde actuaba en teatro de títeres con la compañía, La Tarumba (integrada por Felipe, su hermano Luis y Luis Pérez Infante y el artista Miguel Prieto), para los soldados republicanos. Cuando volvía a València desde Castilla-La Mancha, Felipe traía consigo un cordero a María y su familia «para que pudieran comer carne fresca».

La ciudad que acogió

Lo cuenta el hijo de ambos más de medio siglo después. Antonio Camarero Gea es historiador jubilado y se mudó a València cuando acabó su etapa laboral. Parece que se cierra un círculo. Ahora, a sus 70 años, se encuentra enfrascado en una investigación sobre la historia de su familia y sobre cómo la ciudad del Túria acogió a más de 100.000 personas refugiadas que vinieron de distintas partes de España tras quedarse sin hogar por las bombas y dejando todo atrás. Entre esa multitud estaban sus padres. «Hay muchas lagunas para obtener datos de la recepción de las familias en València, no hay documentos, ¿cómo se adjudicaban las casas a esas cientos de miles de personas que llegaron sin nada? ¿Qué organizaciones o sindicatos estuvieron coordinando la acogida?». Asegura que no hay datos en el archivo histórico del Ayuntamiento de València de la llegada de tantas personas. «Se ha dado relevancia a la recepción de niños, pero adultos no, ¿dónde se alojaron las mujeres que vinieron en masa?».

«Hay pocas pistas», admite. El objetivo es encontrarlas. Su investigación se organizará en cuatro capítulos. El segundo es el que más avanzado lleva y que le ha ocupado los últimos cuatro años. Ha elaborado una base de datos de todas las personas que fueron excarceladas desde 1939 y hasta 1963 en España. Son más de 250.000 excarcelaciones aunque el investigador tiene constancia de que pudieron ser muchas más.

Raimon y el valencià

El primer capítulo habla de su familia. València es uno de los escenarios. Y será una ciudad que quedará marcada en sus vidas generación tras generación. «València siempre ha estado vinculada a todos nosotros». Desde el conocimiento del valencià hasta la vinculación directa con las canciones de Raimon. «Mi padre me introdujo el catalán con los discos de Raimon e incluso en la actividad política clandestina, él siguió manteniendo contacto con familias valencianas. Mi madre ha sido siempre más reservada por miedo a represalias y también por mantener seguros a sus hermanos, que estaban en el exilio».

Felipe era escritor de teatro y su militancia política en la clandestinidad a través de la Unión de Intelectuales Libres (UIL) le llevó a firmar sus obras con apellidos distintos, lo que ha hecho que aún hoy Antonio siga descubriendo piezas que desconocía. Pareciera que esta investigación tratara de coser los agujeros de la memoria. La que no está documentada.

Había miedo

Dice Antonio Camarero que sus padres no hablaron abiertamente con él de la época de la guerra en València hasta el 1974. «Les costaba reconocer las cosas, había miedo». El capítulo tres, en elaboración, continúa el hilo cronológico hasta 1963, el año que ese crea el Tribunal de Orden Público.

A partir de ahí, Antonio centrará su investigación en su propia experiencia como militante. Un camino que le llevó a la prisión más de una vez incluso siendo menor de edad (con 17 años) y a decenas de interrogatorios que todavía cuesta revivir.