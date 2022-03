Una concentración celebrada ayer en la plaza de la Virgen de València pidió el cierre del espacio aéreo ucraniano ante los ataques rusos. «Putin está aprovechando este hueco y bombardea civiles, casas y militares», denunció el presidente de la Cámara de Comercio hispano-ucraniana para el desarrollo, Mykhaylo Petrunyak.

«El cierre del espacio aéreo es ahora el problema número uno para Ucrania y para todo el mundo», subrayó Petrunyak, al tiempo que censuró que «aunque en Irak sí se pudo cerrar el espacio aéreo, en el caso de Ucrania los políticos tienen miedo a Putin».

Los asistentes portaron banderas ucranianas y carteles con lemas como ‘#PunishPutin, not Ukraine’ (#CastigadAPutin, no a Ucrania), ‘Putin asesino’, ‘Paz para Ucrania’ o ‘Políticos que no quieren cerrar el cielo sobre Ucrania: cómplices-asesinos’. Además, gritaron consignas como «Cierre del espacio aéreo», «OTAN, no te duermas» o «Fuera de Ucrania, hijos de Putin».

Al principio del acto, se desplegó una bandera del país de grandes dimensiones. Entre los asistentes se encontraban el cónsul honorario de Ucrania, Pablo Gil, y diversas ONG y asociaciones de migrantes.

«La guerra no ha empezado ahora, sino que ya dura ocho años. Pero ahora, cuando ha muerto mucha gente, por fin el mundo se ha despertado», declaró Petrunyak, que criticó que «durante muchos años el mundo ha mirado como Putin atacaba a Ucrania y ahora que pueden actuar no han cumplido ninguna de sus palabras».

En este sentido,asegruó que la OTAN y la comunidad europea «son culpables, delincuentes, traidores y tienen sangre e las manos». «Putin ha dicho que todo aquel que ayude a Ucrania será enemigo de Rusia y los políticos europeos tienen mucho miedo», agregó Petrunyak.