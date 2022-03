Las farmacias afloran el 6,1 % de los positivos covid notificados desde mediados de enero

Las farmacias valencianas han aflorado al menos el 6,1 % de casos positivos covid que se han notificado desde mediados de enero, gracias al acuerdo de colaboración al que se llegó el pasado 13 de enero para que, por primera vez, los farmacéuticos pudieran también registrar y notificar casos positivos de covid-19 fuera del circuito de los centros de salud y hospitales y los laboratorios privados.

Así y según las cifras proporcionadas por los tres colegios profesionales de farmacéuticos, las casi 950 boticas adheridas al sistema de notificación han hecho en estas siete semanas 48.789 test de antígenos aunque solo 27.005 (algo más del 55 %) han sido positivos. Esto supone haber detectado a través de test de antígenos en farmacias un 6,1 % de los 441.191 positivos covid que la Conselleria de Sanidad ha detectado oficialmente desde mediados de enero hasta ayer 7 de marzo.

El volumen puede no parecer muy abultado pero en los peores momentos de esta sexta ola, el poder confirmar el diagnóstico a través de una farmacia, evitando los colapsados centros de salud y que esa prueba sirviera para tramitar la baja laboral supuso un gran alivio para muchos valencianos, que veían cómo la sobrecarga del sistema retrasaba, por ejemplo, obtener la baja. De hecho, este fue el principal objetivo del acuerdo que llegó en lo peor de la sexta ola y no sin varios "tiras y aflojas" entre los farmacéuticos y el Consell sobre todo por la cuestión de quién iba a sufragar los costes del servicio.

El acuerdo establecía pagar 3,75 euros por cada resultado positivo

Mientras aún se estaba negociando, desde el Colegio Oficial de Valencia se mostraron partidarios de entrar en el sistema pero, si no se abonaba el coste por parte del Consell, éste tendría que aplicarse a los usuarios. Al fin, y después de dos semanas de negociaciones, el Consell aceptó asumir el coste del servicio y abonar a cada farmacia 3,75 euros por cada prueba que hubiera sido positiva y se hubiera registrado en el sistema para cubrir los costes de personal y de tiempo empleado ya que los test como tal los pagan los usuarios. Hasta ahora la "factura" a la Sanidad pública por contar con los farmacéuticos se elevaría a 101.268 euros, dinero que todavía no se ha transferido.

Desde la Conselleria de Sanidad han explicado esta mañana que se han iniciado "los trámites previos" para realizar el abono a las farmacias aunque todavía no hay fecha para hacerlo ni una forma concreta sobre si se hará una liquidación total por lo realizado hasta el día de la fecha o se establecerá un mecanismo por meses.

"Esperamos que se abone pronto"

El pago no llega, por ahora, técnicamente tarde ya que en el acuerdo firmado en su día entre los tres colegios profesionales y el Consell no se especificó la fecha ni el método de pago. Aún así, desde el colegio oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) esperaban contar con el pago "pronto". "Entiendo que no se llegó a una fecha concreta y, de hecho, no hay una inquietud exagerada por cerrar el pago pero queremos que se pague pronto", ha asegurado el secretario del Micof, Vicent Colomer, que recordó que las compensaciones de Farmacia suelen llegar a mes vencido.

Por no incluir, en el acuerdo firmado en su día no incluía hasta cuándo las boticas valencianas ofrecerán este servicio que todavía sigue en marcha aunque a el ritmo de realización de test de antígenos ha disminuido considerablemente, conforme ha ido cayendo la sexta ola. Como ejemplo, las cifras de test hechas en la provincia de Castelló: la semana en la que se hicieron más test fue la del 17 al 23 de enero, nada más empezar el servicio, con 1.210. La semana pasada, la cifra había caído a apenas 42 test.

Más allá de la compensación, para los farmacéuticos la verdadera importancia de haber entrado en el sistema de notificación de positivos covid es haber conseguido que el Consell pague por un "servicio profesional" ofrecido desde las oficinas de farmacia, algo que se llevaba mucho tiempo reclamando. "Confiamos es que esto sea el camino a recorrer con la Conselleria de Sanidad porque con nuestra colaboración, muchas campañas sería mucho más efectivas", comentó poniendo como ejemplo la del cribado de cáncer de colon. "Ahí podríamos ser punto de recolección de muestras, por ejemplo", añadió.