«Lo primero que hicieron cuando entré en la habitación fue cambiarme el nombre, la edad y quitarme el DNI. Me explicaron los servicios, mis funciones y qué podía y qué no podía hacer». Carol es una superviviente de la prostitución que hoy ve con «esperanza» todos los avances que está liderando la Comunitat Valenciana para conseguir la abolición de este sistema. Precisamente, hace un par de días, el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución presentó diez acciones para hacer posible esta erradicación. Empezando por instar al Gobierno de España a que apruebe una Ley Integral por la abolición que persiga y elimine toda forma de proxenetismo y terminando por cuestiones como multar al putero en locales, carreteras y pueblos y a los propietarios de burdeles camuflados de hostelería o establecimientos de ocio. También anunciaron una modificación de la Ley contra la Violencia sobre la Mujer para integrar a todas las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género, pues actualmente solo se contempla en los casos de trata.

A Carol la captaron con 17 años. Venía de un contexto familiar muy desestructurado y de etapas en su infancia y su adolescencia llenas de violencia y abusos. La primera vez que sufrió abuso sexual fue a los diez años y la violaron cuando tenía quince. «Lo que más me impactó fue que el hombre que me toqueteó entera cuando era una niña luego se presentó en mi casa para pedirme perdón», cuenta Carol.

Cómo se fabrica una puta

«Todas las mujeres prostituidas fueron violadas de niñas y aprendieron a disociarse, a estar en cuerpo en un sitio y en mente en otro. Es esa situación de vulnerabilidad la que aprovechan los proxenetas y captadores. Son mujeres que han sido marginadas por su entorno por haber sido violadas: así se fabrica una puta». Habla Concha Hurtado, presidenta del Front Abolicionista del País Valencià. Lo hace en la víspera del Día de la Mujer, el 8 de marzo y en un contexto en el que se está gestando una estrategia política para hacer posible la abolición de la prostitución. «Las putas no tenemos paz, lo pude descubrir en mis carnes después de sufrir esa violación múltiple a los trece años, me convirtieron en puta sin importarles que yo quisiera ser médica o profesora», explica Amelia Tiganus, activista feminista abolicionista, superviviente de la trata de mujeres, en su libro La revuelta de las putas. Carol, por su parte, dice que le robaron todas las oportunidades que merecía. Cuatro años estuvo en un mundo esclavo que le vendieron como «empoderante» una noche que intentaba huir a «dedo» de su ciudad con una mochila, 17 años y ganas desesperadas de dejar una vida familiar violenta y encontrar un trabajo que le permitiera empezar de nuevo. «El discurso era muy parecido al regulacionista —una corriente que opina que la prostitución no hay que abolirla, sino regularizarla. Este modelo no habla de prostituidas, sino de trabajadoras sexuales y reclama derechos laborales —, me vendió pasta fácil y se encargó de recordarme que tendría muy difícil trabajar siendo menor sin la autorización de mis padres. Yo me había ido de casa», explica Carol. «Se aprovechan de chicas con carencias y familias desestructuradas, las captan y les muestran esa vía como un camino hacia el éxito», completa, por su parte, Concha Hurtado, del Front Abolicionista. Nada más lejos de la realidad, clarifican. «¿Cuán empoderante es ponerte en hilera, una delante de la otra para que un hombre te sobetee, te toque tus partes íntimas para ver si vas depilada, te meta el dedo en la boca y te pregunte si lo haces sin goma mientras decide a quién viola?», se pregunta la superviviente. Eso es lo que ocurría. «Es un mercado de esclavas», define Carol, quien también recuerda el sistema prostitucional como «un cuarto oscuro donde hay muchas caras. Racismo, xenofobia y clasismo».

Secuelas físicas y psicológicas

Todavía hoy sufre secuelas físicas y psicológicas desde el día que pudo salir. Dañada físicamente, rota por dentro y por fuera después de violaciones sistemáticas. Caminando hacia el lugar del encuentro dice que no ha podido dormir en toda la noche. Hay veces que le ocurre por los recuerdos e imágenes que se le suceden en la mente, años después de salir de la prostitución. Todavía está recuperándose. Ahora tiene dos hijos. «Es difícil ser consciente de lo que pasa y cuál es la situación cuando estás dentro del sistema prostitucional, sino imposible», apunta. «Ni siquiera eres consciente de que eres víctima de un delito, una vez estás dentro, no te queda más remedio que estar».

«Mi salida fue desesperada y en una situación física crítica. Me hicieron mucho daño en una de las violaciones pagadas. Entonces me volví a mi ciudad y ocupé un piso. Era eso o prostitución», recuerda. A partir de ahí empezó a remontar. Se informó de las ayudas de Servicios Sociales y comenzó a vender empanadas para ganar algo de dinero. Tras nueve años en el piso ocupado tuvo un juicio y lo dijo: «Entré un 24 de diciembre en esa casa que fue, de lejos, el mejor regalo de Navidad, el remontar de mi vida», recuerda.

"Identificar la violencia"

Ahora, años después de aquello y tras mucho leer a teóricas feministas —se declara fan absoluta— «he podido identificar las violencias que sufrí y entender todas las secuelas traumáticas que me dejó». Menciona «toda la soledad que la prostitución trae contigo» y que al principio, después de salir, se cruzaba con caras en medio de la calle y se estremecía. Las conocía. Poco a poco, añade, la culpa y la vergüenza «ha cambiado de lado» y ahora «empieza a aparecer el dolor» en tratamiento constante. Cuenta que el perfil de putero es universal. No hay un tipo de hombre que pague por sexo. Y por eso, es importante poner el foco en él. Esa parte de la población masculina que está dispuesta a pagar por sexo no deseado por una de las partes. El foco, precisamente, dicen desde el Front Abolicionista del País Valencià, debe estar en los puteros, los que «hacen que perpetúe el sistema». «Es fundamental multar al putero, es lo más importante», comenta Concha Hurtado. «Si no vas a por él, no acabas con la prostitución, hay que cortar la fuente del negocio». Además, defiende Hurtado, es la acción «más sencilla, más fácil y más barata».

El objetivo: «evitar que las mujeres entren en el sistema prostitucional, salir es más difícil», reconoce. Una medida para frenar el negocio explotador que, opina, «tiene que ir en paralelo a ayudas para las mujeres prostituidas, concretamente para escapar de esos pisos donde están presas y para tener un apoyo económico». En eso está la Generalitat Valenciana, también, aunque en opinión de Hurtado «se podría hacer más. Urge una ley».

Medidas inminentes

De hecho, la consellera de Justicia Gabriela Bravo anunció hace unos días diez acciones «inminentes» dentro del trabajo del Foro Valenciano para la abolición de la prostitución. Hurtado añade que haría falta, además de contabiliza cuántos hombres han pagado alguna vez por prostitución en la Comunitat (un estudio del Foro calcula que uno de cada cinco, un 20 %) realizar un estudio con datos sanitarios sobre las secuelas físicas y psicológicas que destrozan para siempre a las mujeres prostituidas.

Carol destaca la importancia de sacar adelante una Ley Abolicionista para oficializar un discurso que proteja a las mujeres. «No vale cualquier discurso, algunos son de captación en cubierto y es importante que no se cuele en los centros educativos, es algo que preocupa». Con todo, Carol cree que todos los pasos trazan un camino «esperanzador» y destaca su compromiso con el abolicionismo: «Por mí, por las que están y por las que vienen».