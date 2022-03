Se nos acaba de ir el primer conseller de Medi Ambient que tuvo nuestra autonomía y uno de sus mayores referentes ambientales. Su polifacética personalidad abarcó los más anchos horizontes. Discípulo aventajado de Ramón Margalef (primer catedrático de Ecología en España), Antonio Escarré incorporó durante los años 80 del siglo pasado a nuestra comunidad universitaria, el mayor grado de avance científico, a la incipiente disciplina ecológica que comenzaba a brotar académicamente.

Antoni era un científico puro. Sin datos contrastados que correlacionaran variables, Antonio no se creía nada. Antoni fue un político que despreciaba el coche oficial y solo era feliz caminando por la naturaleza. Antoni era un gran socialista, que creía en el avance de la fraternidad humana universal. No consentía que nadie pudiera quedarse en la estacada tirado por el camino, por falta de ayuda material o de apoyo económico. Antoni amaba la lengua valenciana, en la que preferentemente se expresaba. Consideraba, no obstante, que la expresión «Medi Ambient» era una redundancia en sí misma, pero rebatía con vehemencia a aquellos que querían que la conselleria recién creada se llamara del ‘Mig Ambien’»: «Jo vull una consellería sencera, i no mitja conselleria» solía manifestar.

Antoni era una persona noble y transparente, pero no se callaba nada que tuviera que decir, por muy inadecuado e incorrecto al momento de su afirmación. «Yo primero defiendo a toda la biodiversidad y al conjunto de especies animales, y luego, a los ejemplares singulares», fue lo primero que les soltó siendo conseller de Medi Ambient a la Junta Autonómica de la Sociedad Protectora de Animales cuando les recibió.

En el verano de 1992, se toma por primera vez en la Generalitat Valenciana la decisión de delegar transitoriamente las funciones propias de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, en una conselleria que hiciera las veces de conselleria de guardia. Y hete aquí que, en el mes de agosto de 1992, la consellería de guardia recayó en la Conselleria de Medi Ambient, a cuyo frente estaba Antoni Escarré. La aciaga fortuna quiso que el 19 de agosto de 1992 en la salida de Torreblanca de la AP7, un autocar volcara al tomar una curva a más de 100 km/h cuando la señalización era de máxima 40 km/h, y dicho autocar se convirtiera en una tumba para 46 personas.

Antoni, ni corto ni perezoso como era su obligación como conseller de guardia, se fue directo a Torreblanca, pero no a mirar cómo se producía el rescate de los accidentados, sino a ayudar arremangado como el primero, a rescatar uno por uno, los cuerpos fallecidos aprisionados en el amasijo de hierros. Cuando pasadas las 12 de la noche llegó a Valencia, y me comentó lo acaecido. Le pregunté: «Toni ,no vares tindre aprehensió al traure els cossos morts de l’autobús?». Y el me respondió una frase tan vigente en este nuevo contexto de guerra: «Xema, jo en aquesta vida als únics que tinc por, és als vius».

Cuando se celebró a los pocos días el funeral por las víctimas del accidente, obviamente Toni Escarré acudió, y ya que la mayoría de los viajeros del autobús eran catalanes que iban camino de la expo-92 a Sevilla, se pudo ver también a Jordi Pujol de punta en blanco. Lo lamentable de aquel acto fue, que los servicios de prensa de la Generalitat de Catalunya, en lugar de hablar de su nula actuación el día del accidente, se dedicasen a criticar que Toni Escarré en dicho acto, con traje planchado y corbata, llevase, como buen ecologista que era, unas sandalias inmaculadas.