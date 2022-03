El Botànic se aísla de la tensión entre los socios del Gobierno por Ucrania

Unides Podem y PSPV quieren evitar que la espiral de reproches sobre el envío de armas a Ucrania salpique al Botànic. El fin de semana no ha hecho más que agudizar una tensión que lleva in crescendo desde que el miércoles Pedro Sánchez anunció que España destinaría "material ofensivo" a la resistencia ucraniana. Y aunque las posiciones son las mismas que las de sus representantes estatales, las ramas valencianas de PSOE y Podemos llaman a encapsular al Consell y aislarlo de las turbulencias.

"De ninguna manera puede afectar al gobierno valenciano", reclaman fuentes del entorno del vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, el mayor referente institucional de Unides Podem. Su posición es la misma que la de Belarra, Montero y la dirección de Podem: en contra del envío de armas propuesto por el ejecutivo y en remarcar la vía de la diplomacia y la paz.

"La divergencia de opiniones no impide gobernar juntos, no nos vamos a salir de ningún gobierno"

En la formación morada restan importancia a la tensión. Recuerdan que no es la primera vez que pasa y que lo que refleja es que "cada uno hemos tenido nuestra posición". "La divergencia no impide gobernar juntos", expresa María Teresa Pérez, directora general del Injuve y una de las voces valencianas en la ejecutiva de Podemos, quien rechaza de plano cualquier salida de los ejecutivos: "Nosotros no rompemos gobiernos, eso les gustaría a los poderosos".

Naiara Davó es una de las diputadas de Unides Podem que más se ha destacado en su rechazo al envío de armas. "La única apuesta aceptable ética y políticamente es reivindicar la paz y la diplomacia, enviar armas no es la solución", insiste.

Los socialistas se quejan de que algunas declaraciones de Podemos "no hacen ninguna gracia"

Pese a la vehemencia con la que expresa su rechazo a la decisión del Gobierno no tiene dudas en que el pacto valenciano ha de continuar sin sobresaltos. "El Botànic ha demostrado de lejos su fortaleza", explica. Su receta para estas crisis es "respetar las opiniones, fomentar el diálogo, encontrar puntos de acuerdo y evitar que un tema tan delicado se haga más grande".

Sin embargo, en los socialistas hay expresiones que no han sentado bien. Una de ellas ha sido la alusión a "partidos de la guerra" de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La postura, no obstante, fue matizada el lunes por la el partido al asegurar que se refería "al fervor belicista de los partidos de la derecha". Pero "son cosas que no hacen gracia", lamentan fuentes del PSPV.

En la formación del puño y la rosa, no obstante, también aíslan al ejecutivo valenciano de las grietas que surjan a nivel estatal. El ejemplo que señalan es que en la próxima sesión de control del jueves Unides Podem no preguntará a Ximo Puig sobre las armas ni sobre nada relacionado con Ucrania, sino sobre el 8M. En el PSPV creen que las críticas de los morados "son una forma de diferenciarse".

En los últimos días, el propio Puig ha marcado distancias respecto a sus socios. "Para hacer tortilla, hay que romper los huevos", dijo el viernes en un mensaje con más clave estatal ante el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien le trasladó el apoyo a las decisiones del Gobierno. "Nosotros somos los que por encima de todo queremos que la libertad y la igualdad se garantice en cualquier parte del mundo, hoy estamos en Ucrania", señaló al tiempo que también deslizó que había compañeros de viaje "que a veces no tienen claro qué es estar en el Gobierno".

Acercamiento de Oltra a Díaz

No obstante, la preocupación en el seno de los socialistas va por otros caminos. En un primer lugar, la imagen de ruido en torno a la acción de los ejecutivos, la sensación de falta de estabilidad que creen que les perjudica. Pero sobre todo, preocupa que una división interna en Unidas Podemos les reste tirón electoral, especialmente si se daña la figura de Yolanda Díaz, perjudicando la suma de las izquierdas a sabiendas de la dificultad de una mayoría absoluta de Puig.

Por su parte, en Compromís, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tiende puentes con Yolanda Díaz y evita ahondar en las críticas contra el Gobierno que lanza Podemos o algunos miembros de su partido. En una entrevista en la Cadena SER, Oltra ha pedido "guardar un prudente silencio" y "cerrar filas en torno a quien tenga que tomar la decisión" de enviar armas, algo que, dice, "es muy complejo".