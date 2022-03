El centro de salud de Serrería I y el consultorio auxiliar Vicente Brull, perteneciente al departamento de salud València-Clínico-Malva-rosa, ha iniciado un proyecto de detección de los casos de soledad no deseada en personas mayores y posterior un abordaje de estas situaciones desde la esfera clínica, psicológica y social. Para ello, se contará con la colaboración de asociaciones y ongs, pacientes, farmacias y otras entidades del barrio, incluidas en el Consejo de Salud de Serrería 1-Vicente Brull.

Tal como explicó Carolina Mir, médica de familia del centro de salud Serrería I y coordinadora de la comisión de comunitaria, "la evolución de las sociedades desarrolladas ha provocado la presencia de nuevos modelos de convivencia que en ocasiones pueden inducir a la soledad. Solo en nuestro centro de salud estimamos que cerca de 2.500 personas viven solas. Hay estudios que indican que la soledad no deseada puede tener efectos sobre la salud, y no solo la salud mental, también enfermedades como la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica o la demencia". Con el objetivo de mejorar la salud de las personas que conviven en soledad no deseada y buscar alternativas para mitigarla ha surgido el proyecto "Soleco".