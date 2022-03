"Si no llegas a posiciones de poder, si no lo ostentas, no puedes influir sobre las generaciones que vienen detrás". Es una de las reflexiones que lanzó Ángeles Delgado, CEO de Fujitsu en España, durante el encuentro Escuchar, hablar y hacer en clave femenina, que reunió a varias mujeres referentes en distintos ámbitos para conversar sobre igualdad con motivo del Día Internacional del la Mujer. Los espacios que se ocupan, la gente que lo ve, y el trabajo que haces en esos espacios son temas que salieron en la conversación.

Además de Delgado, al encuentro asistieron más mujeres destacadas en distintos ámbitos: la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, Pilar de la Oliva, la subteniente de la unidad orgánica de la Policia Judicial de Castelló, Raquel Dopico, y la capitana del Valencia Basket Anna Gómez Igual. El encuentro, organizado por Caixabank, estuvo moderado por el director territorial de la entidad, Xicu Costa. "Las primeras promociones de mujeres guardias civiles no tenían ni siquiera zapatos con cordones, solo zapatos de tacón", dice Dopico La capitana del equipo que acaba de ganar la Eurocup recordó que "cuando yo empecé las jugadoras no teníamos Seguridad Social, no estábamos consideradas como deportistas ni como profesionales. Siempre teníamos los peores horarios para entrenar, los peores pabellones, los peores viajes... Pero hemos cambiado eso, ahora toca seguir avanzando", recordó. "¿Vives sola?" y otras preguntas (sospechosas) a mujeres en entrevistas de trabajo Junto a Dopico, que también relató la discriminación que sufrió al entrar al cuerpo aseguraron que "antes no creían en nosotras, pero las mujeres estamos aquí para quedarnos". Gómez añadió que "que los niños y las niñas se vean representados en mi como deportista es algo muy importante". "La justicia se escribe en femenino" En concreto Dopico -que matiza que a día de hoy no tiene ningún problema con su equipo en la Guardia Civil- explicó que "antes no teníamos baños para nosotras, ni tampoco uniformes preparados. Las primeras promociones de mujeres no tenían ni siquiera zapatos con cordones, solo zapatos de tacón. Imagina una guardia civil de Soria dando vueltas por ahí con los zapaos de tacón", ironiza. Añadió que "antes no creían en nosotras, pensaban que no podíamos hacer el mismo trabajo que un hombre pero les hemos demostrado que sí". Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (Tsjcv) afirmó que "la justicia se escribe en femenino" y nombró a otras mujeres en puestos de responsabilidad como la presidenta de la Audiencia Provincial Esther Rojo o las decanas de Castelló, Elche o Torrevieja. La huelga estudiantil vacía las aulas y toma las calles contra "el machismo y la homofobia" En el campo empresarial las mujeres también tienen mucho que decir. Como explicó Delgado, "el mañana es de las mujeres". Y no es un decir ni una frase para quedar bien. De verdad lo piensa y da las razones. "Para la nueva economía tecnológica nosotras tenemos, por lo general, muchas más características como la empatía, el entendimiento, ser más confiable para las personas, más sensibles... La mujer está mucho más preparada para la economía digital y acelerar su incorporación es algo estratégico hacia el futuro, no solo un eslogan", ha defendido. "Cuando yo empecé las jugadoras no teníamos Seguridad Social. Siempre teníamos los peores horarios para entrenar, los peores pabellones, los peores viajes", dice Anna Gómez Al final de la conversación Delgado tuvo unas palabras para las mujeres que consiguieron los derechos de los que la sociedad goza hoy en día. "Hay que acordarse de las sufragistas, de las que lucharon en los años 70 porque entonces era legal despedirte si estabas embarazada. Aún así hay muchas conquistas que tenemos que seguir peleando. Las mujeres tenemos que ir a por más terreno, con el espíritu de conquista de las mujeres del pasado". Feminismo en las universidades La consellera de Universidades Carolina Pascual intervino para cerrar el acto. Habló de la primera mujer licenciada de la carrera de arquitectura en España, en 1981, y aportó varios datos que demuestran que el alumnado de las universidades hoy en día es sobre todo femenino. "la tasa de éxito en los grados de las universidades valencianas es del 91% en mujeres y del 86 % en hombres, además hay un 5 % más de mujeres licenciadas", dijo. Pascual llamó a combatir los roles de género en la elección de grados, y también a "incluir hombres en sectores y carreras que están muy feminizadas, porque eso también es trabajar por la igualdad", apuntó. Pidió luchar contra la "segregación de género", sobre todo en etapas tempranas. "El tiempo que pasa trabajando la madre tiene un efecto muy grande en los niños a una edad muy temprana, cuanto antes condicionemos y enseñemos a nuestros niños y niñas mejor", dijo. En este punto incidió también Delgado, en el de la educación desde bien temprano en la igualdad. Por último, Pascual reivindicó el trabajo de las mujeres "en las tareas no remuneradas, en mantener cohesionadas a las familias y velar por que, en general, todos estemos bien, tareas necesarias para sostener la sociedad pero que pocas personas tienen en cuenta. Y las sostenemos nosotras", dijo. La universidad de Standford publicó recientemente un estudio sobre las autocitas en los artículos académicos. Una autocita es cuando un investigador hace referencia a un artículo anterior escrito por él para complementar la información. Los resultados fueron que los científicos se autocitaban un 56 % más que las científicas. Si retrocedemos a los 2000, el porcentaje subía al 90 %. "El problema con la igualdad es un problema de visibilidad. Incluso de visibilidad que no nos damos nosotras mismas", dijo Pascual.