En apenas unos días, una borrasca podría dar un buen meneo a la Península Ibérica, coincidiendo con la plantà en València. Parece que primero nos asestará un golpe de nubosidad, lluvia y viento de cara al lunes, para después quizá dejarnos resonando, como uno de esos sonidos menguantes de los instrumentos de percusión. Ojalá la inestabilidad vaya a menos tras ese primer “baquetazo”, y que el centro de bajas presiones no tire de redoble. En este escenario musical figurado preferimos el gong al tabal. Si llueve, que sea pronto y en un rato.

La verdad es que resulta difícil no desear que caiga agua a raudales con toda la sequía que vienen arrastrando un montón de regiones peninsulares. Después de muchos meses con las borrascas circulando mucho más al norte, camino de las islas británicas, ha tenido que comenzar marzo para que las nubes tomen el desvío azoriano y se planten aquí. No pude ver la Crida, pero empiezo a plantearme que fuera un acto ad petendam pluviam -por eso de las rogativas para llamar a la lluvia-. De repente, el anticiclón que estaba aquí anclado se ha disipado y ha aparecido otro en la península escandinava que ha levantado un muro: “por aquí no pasa ni una nube más”, podrían ser sus declaraciones. Aquel bloqueo está trayendo el tiempo revuelto hacia nosotros; en general de forma amistosa, aunque con algún tormento, como el vivido el pasado lunes en la capital del Turia o días atrás en Alicante. Ese estrépito podría llegar también con el episodio previsto.

Como aún quedan unos días, el pronóstico tiene que ser probabilístico, contemplando los diferentes escenarios que aún plantean los mapas. Yo me voy a quedar con los mostrados por el modelo europeo, para muchos el más fiable a todas luces, por eso trabajamos con él en Meteored (tiempo.com). Este modelo, en cada hornada de mapas, presenta 51 escenarios posibles que proyecta al futuro. En los primeros días de previsión más o menos convergen, pero después se acaba tejiendo una red de opciones bastante variopintas. Ahora, podemos afirmar con rotundidad que hasta el día 14 apenas va a llover en Valencia, uno o dos litros a lo sumo debido al paso de un frente el viernes. A partir de ahí comienza a abrirse el abanico. Gran parte de las opciones apuestan por unos días 15 y 16 pasados por agua, en los que las lluvias, con sus idas y venidas, podrían acumular unas cuantas decenas de litros. Actualmente, existe una probabilidad alta (60/70%) de que en esas jornadas caigan cerca de 50 litros por metro cuadrado. Esto ya moja la oreja. Y además, con un viento bastante majo, entre rachas de unos 60 kilómetros por hora. Después podrá o no suceder, pero les aconsejo que pregunten por carpas y apuntalen la falla.