Las familias de niños con autismo denuncian que Igualdad pide tres facturas para tramitar las ayudas para terapia

El acceso a terapias para los niños y niñas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) es vital, y cuanto más temprano mejor. Sanidad lo remarca a las familias cuando les dan el diagnóstico. Pero hace tiempo que se complica conseguirlo. Por la falta de centros acreditados, por el tiempo de respuesta y por los requisitos. La Plataforma Defensa TEA denuncia ahora que Igualdad pide tres facturas pagadas y un contrato en un centro para empezar a tramitar a las familias el pago de las terapias a estos niños.

Son las "ayudas para la promoción de la autonomía personal", muy importantes cuando los menores todavía tienen años de plasticidad cerebral por delante. Pero como recrimina Alejandro Amblar, portavoz de la Plataforma Defensa TEA "muchas familias tienen que empezar a pagar las terapias de su bolsillo y soportarlo más de un año hasta que empiezan a recibir algo de conselleria".

Él estuvo pagando año y medio hasta que resolvieron la prestación (eso sí, con efecto retroactivo). "Mi hijo es grado tres y necesita 15 horas de terapia a la semana, lo que equivale a 715 euros al mes. No todas las familias se pueden permitir ese esfuerzo económico durante año y medio", lamenta Amblar.

"Había meses que el centro de terapia nos fiaba, y otros que directamente no le llevábamos porque no podíamos hacer frente a los costes", dice una madre

Sandra Casas, abogada de la Plataforma de la Ley de Dependencia, asegura que llevan años denunciando esta situación ante conselleria y en varias ocasiones al Síndic de Greuges sin éxito.

"Las familias piden una prestación, pero conselleria les reclama un contrato y facturas para tramitarlo. Es todo un sinsentido, y muchas no pueden pagar el terapeuta sin la ayuda", denuncia Casas.

Igualdad niega que esto ocurra y dice que para acceder a las ayudas solo es necesario presentar un "precontrato", pero en ningún caso pagar por adelantado. Lo cierto es que en el modelo para presentar las ayudas también se puede leer lo mismo.

Dice que la familia "deberá aportar una fotocopia del contrato y las tres últimas facturas mensuales a la fecha de presentación de la solicitud", eso sí, solo "cuando la persona beneficiaria se encuentre recibiendo de forma privada alguno de estos servicios".

Atasco de solicitudes

Pese a esto, la Plataforma Ley de Dependencia y las familias denuncian que esto no se cumple. En la práctica -denuncian- se hace pagar a las familias para empezar a resolver los expedientes. Algo no apto para todos los bolsillos. Cristina solicitó la ayuda en mayo de 2018 y todavía no se la han resuelto. Casi cuatro años.

"La pedimos con cuatro y Álvaro ya tiene ocho años. Necesita de 400 a 700 euros mensuales", explica. Cuenta que su marido se quedó en paro y que "había meses que el centro de terapia nos fiaba, y otros que directamente no le llevábamos porque no podíamos hacer frente a los costes". Desde hace años han tenido que reducir las horas de terapia que necesita su hijo porque no pueden pagar. "No lo podíamos llevar todas las semanas", dice.

Por si fuera poco denuncia que conselleria no quiere a pagar las ayudas con efecto retroactivo al dejar de llevar a su hijo algunos meses, tan solo abonará desde octubre de 2021.

En una respuesta escrita de conselleria aseguran que "las solicitudes se están resolviendo por orden cronológico". "Pero yo conozco a muchísimas familias que se las han resuelto antes, y por algún motivo a mi no", cuenta. Además, denuncia que "han sido cuatro años de un esfuerzo económico muy grande".

Aunque Cristina es logopeda, lamenta que su hijo no haya podido acceder a todas las horas de terapia que necesitaba. "Ya no es solo el dinero ¿Quién le va a devolver a mi hijo los años de plasticidad neuronal? ¿O toda la terapia ocupacional que no ha podido hacer?", lamenta. "Ha perdido muchísimo tiempo de terapias que le habrían dado mucho".

Fuentes de Igualdad reconocen el atasco y aseguran que han reforzado la tramitación de los expedientes con un grupo especial. En estos momentos se resuelven 100 cada día. Además, recuerdan que el Botánic ha construído "de cero" el sistema de atención a estos niños y niñas con TEA. Estos niños -continúan- "ya reciben una ayuda", que es la de cuidador no profesional que tienen muchos de sus padres, "y somos conscientes de los retrasos pero también se les va a resolver la segunda", explican.

El laberinto para los menores con autismo y sus familias es complejo. A la tramitación de las ayudas se suma la falta de centros acreditados por conselleria, y que alguno de estos no pertenezca a otra rama del Botànic, ya que los niños y niñas se mueven en un limbo entre varias carteras autonómicas.

Cristina sigue con su solicitud sin resolver. "Imagina el esfuerzo económico de una familia durante 4 años, todo el dinero invertido para decir que ahora no me dan nada. Y las horas de terapia que ha perdido porque solo podíamos pagar una a la semana. No sé por qué dicen que hay ciertas ayudas si luego no las resuelven", lamenta.