El largo recorrido del Gobierno para la reforma de la carrera docente

La reforma de la carrera docente ya está en marcha. Además de la nueva norma —ley Celaá o Lomloe— que el próximo curso empezará a desarrollarse en los niveles impares del sistema educativo, y de ultimar una norma para la Formación Profesional que ya va camino de su aprobación, el Gobierno trabaja en cambios en la formación del profesorado desde la universidad.

La ministra Pilar Alegría considera la formación de los docentes como «la pieza fundamental para la mejora del servicio público de educación», para que este dé un «salto cualitativo; además de la transformación de las aulas, que tanto desde el ministerio como desde la Conselleria de Educación han anunciado como inminente. De hecho, el viernes, en València, Pilar Alegría y el conseller Vicent Marzà visitaron el Aula del futuro, un espacio que aseguran que se replicará en el 80 % de clases valencianas en dos años.

Además de clases diferentes, para aprender de manera «activa» y con nuevas metodologías también será necesario actualizar cómo se enseña y las habilidades del profesorado. Para ello, a finales de febrero, el ministerio presentó un «documento inicial» con 24 propuestas «como punto de partida» para la reforma.

El objetivo es «mejorar varios aspectos de la carrera docente como «la formación inicial, los incentivos a la formación permanente, las prácticas innovadoras o la actualización de los temarios de las oposiciones; aspectos que no se han abordado en las últimas cuatro décadas», apunta el ministerio.

No obstante, la tarea no es sencilla y la ministra Pilar Alegría es consciente de ello, por lo que no se marca plazos. En su visita a València, apuntó que esta reforma será «la transformación más importante que podemos y debemos realizar de una manera exitosa». «Hacer bien esta reforma es la mejor manera de mejorar nuestro sistema educativo a medio y largo plazo», afirmó a preguntas de este periódico.

Negociación a varios niveles

Se trata de «una negociación multinivel, que hay que abordar con las comunidades autónomas, con los representantes de los profesores (los sindicatos), y con los propios docentes», explica la ministra. «Hemos empezado con este documento, que está abierto, sometido a debate y mejora», añade. «Lo deseable y esperable es que en un futuro podamos alcanzar el estatuto de la carrera docente, que sería el primero en la historia de este país», asegura Alegría, que pide un tiempo «prudente» ante una negociación que prevé «larga».

De hecho, fuentes del ministerio apuntan a Levante-EMV que la intención no es esperar a tener un consenso completo en todos los puntos, sino ir implantando de inmediato los pequeños acuerdos a los que se llegue a través de la vía de decretos y órdenes. De esta manera, se evitarçia un posible estancamiento por cuestiones complejas, como las retributivas.

De momento, el sindicato Stepv, mayoritario en la enseñanza pública valenciana, ya ha calificado la propuesta inicial del ministerio como una «carrera de obstáculos», que dificultará el acceso a la carrera docente, por lo que opinan que las propuestas son «elitistas y jerarquizadoras».