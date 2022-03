La historia del terrorismo en España llega a las aulas valencianas

Solo 6 de cada 10 alumnos de la ESO y de Bachillerato de la Comunitat Valenciana saben quién es Miguel Ángel Blanco, la víctima más sonada de ETA durante los 60 años de la existencia del grupo terrorista. Para evitar el olvido del terrorismo en España, que no solo vino de ETA, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el programa “Memoria y prevención del terrorismo”, impulsado por la Consellleria de Justicia y Educación con el respaldo del Ministerior del Interior, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y las asociaciones valencianas de víctimas.

Se trata de introducir 7 unidades didácticas en los colegios e institutos valencianos de Educación Secundaria y de Bachillerato, una iniciativa que ya ha lleva meses funcionando, a modo de prueba, en 10 centros docentes. El resultado está siendo “un éxito”, según la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el objetivo de reforzar los valores democráticos, el verdadero objetivo del temario. Los testimonios de víctimas del terrorismo en las aulas valencianas, de hecho, forman parte del programa.

El prepilotaje de este nuevo programa se ha realizado en 10 centros, con 887 alumnos y alumnas y, ahora, el proyecto llegará a 30 centros educativos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de paliar el desconocimiento que tienen los más jóvenes sobre el terrorismo, ya que no ha formado parte de su vivencia personal, y profundizar en los valores democráticos.

"Las encuestas nos hablan del desconocimiento del terrorismo entre nuestros jóvenes. No llegaban a casa a mediodía y veían en el telediario que se había cometido un atentado. Es normal, pero socialmente no es bueno que desconozcan qué consecuencias tuvo”, explicó el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, en la apertura del acto de presentación del programa.

Gabriela Bravo reivindicó, por su parte, la necesidad de no olvidar. "El objetivo es perpetuar la memoria de lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir"; homenajear a las víctimas del terrorismo, y llevar su testimonio a las aulas para que las generaciones más jóvenes entiendan el verdadero significado de lo que pasó". "No podemos consentir que venza el olvido", afirmó Bravo, quien explicó que, según las últimas encuestas, 8 de cada 10 jóvenes desconoce los orígenes de ETA; más de la mitad ignora su peor atentado, el de Hipercor; 6 de cada 10 no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y el 80 % no conoce a figuras emblemáticas como Ernest Lluch, Francisco Tomás y Valiente o Manuel Broseta.

La consellera anunció que su departamento va a trabajar para la creación de una cátedra interuniversitaria sobre terrorismo, y recordó que la Generalitat va a propiciar la visita del alumnado valenciano al Centro Memorial de Vitoria.

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha reivindicado que el sistema educativo debe colaborar con el resto de la sociedad en formar a los más jóvenes en temas centrales, e indicó que se trata de una iniciativa "absolutamente positiva", que además llega en el "momento adecuado", con la reforma educativa recién aprobada.

De los 887 alumnos y alumnas de 41 grupos que han participado en el prepilotaje, el 40 % lo ha evaluado como positivo y el 60 % como muy positivo, mientras que la valoración concreta de la sesión con víctimas del terrorismo ha sido para el 100 % muy positiva.

La directora general de Apoyo a Víctimas de Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, ha explicado que desde 2017 se ha trabajado para implantar en las comunidades autónomas este proyecto pedagógico, cuyo contenido ha sido consensuado con las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y cuyos resultado son exitosos. Ha dicho que deslegitimar el uso de la violencia y dar a conocer la historia del terrorismo, con materiales rigurosos que relaten lo que ocurrió verdaderamente, respeten los derechos humanos y la educación en valores, y se adapten a la edad del alumnado, son los objetivos de este proyecto, que se completa con las "víctimas educadoras".

“Lo bueno es que vamos con el viento a favor, porque hay mucho deseo entre los jóvenes de saber, de conocer, el sufrimiento provocado por el terrorismo. Antes no había una sociedad tan receptiva como ahora”, ha añadido.

El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, ha explicado que la juventud desconoce este episodio que ha condicionado la vida pública de España en el último medio siglo, y ha agradecido que se les pueda explicar a través de los profesionales de la enseñanza. Domínguez ha considerado que actualmente la sociedad está "receptiva y deseosa" de saber sobre el terrorismo, que llegó tanto de manos de ETA, del GRAPO o de grupos islamistas, como el del 11 M, del que mañana se cumple un año.