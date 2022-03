En el libro de conflictos que presenta, Josep Lluís Alay, director de la Oficina de Carles Puigdemont, no aparecen ni Ucrania ni Rusia ni Cataluña, sin embargo, en la rueda de prensa de presentación en el Centre Octubre de València, el ataque de Vladimir Putin y las menciones al 'procés' son asuntos imposibles de sortear. El motivo es la aprobación de una investigación del Parlamento Europeo a posibles injerencias rusas en la campaña independentista.

"Toda figura de interferencia rusa en el procés solo existe en el imaginario de los jueces, la policía y los partidos políticos españoles", señala Alay quien niega cualquier vinculación entre el movimiento independentista y el gobierno ruso pese a la petición de investigación de Bruselas. "Lo pide investigar el Parlamento Europeo por no decir el español", desliza.

En su opinión, quien ha insistido para que se realice esa investigación son los partidos políticos españoles. "Es lo mismo de siempre", critica al tiempo que considera que hay quien está "aprovechando" la invasión a Ucrania "para insistir en este tema". "Pero nosotros estamos de acuerdo en que se investigue porque no hay nada", añade.

Alay compara las acusaciones de interferencias rusas con su detenición en otoño de 2020 por la Guardia Civil acusado de malversación. "Nunca me llegaron a decir por qué me acusaban, nunca me pude explicar", asegura quien fue encausado en el sumario del caso Volhov, una causa en la que vinculaba a los servicios de información rusos con el Tsunami Democràtic.

Para el responsable de la Oficina de Puigdemont, una de las personas que le acompaña siempre en sus viajes internacionales, la investigación que abre el Parlamento Europeo a esas posibles interferencias rusas para desestabilizar a la UE "no perjudica" al expresident de la Generalitat en su periplo judicial, tanto a nivel español como sobre todo europeo: "Europa, y aquí no incluyo a España, ha demostrado que es respetuosa con los derechos políticos y civiles de Puigdemont".