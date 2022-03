Un nuevo 'whatever it takes', otro "lo que haga falta". Como en 2012 con el euro, como en 2020 con la crisis pandémica, pero ahora con los costes de la energía que no cesan en su escalada. Ximo Puig salió a la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes parafraseando la frase por la que Mario Draghi ha pasado a la historia al frente del Banco Central Europeo. "Es la hora de intervenir la economía", dijo. Minutos antes, los líderes autonómicos y el presidente del Gobierno asumían la acción.

El compromiso es actuar desde todas las instituciones "para frenar este crecimiento abusivo de los precios", intervenir en el libre albedrío del mercado. O, al menos, reclamarlo de manera formal a la Unión Europea que es la que tiene las competencias en esta materia. Es la posición que mostró de manera rotunda el sábado el jefe del Consell en los prolegómenos de la reunión en La Palma, anticipándose a una propuesta que ya a puerta cerrada no fue únicamente expresada por la delegación valenciana y que Pedro Sánchez incluyó en su intervención como también lo había pedido en una entrevista días antes la vicepresidenta Teresa Ribera. Un buen motivo para que la primera palabra de Puig al resumir el encuentro fuera "satisfacción". "Europa debe hacer todo lo necesario, urgente, posible e imposible para rebajar los precios energéticos que ponen en crisis a nuestro modelo de progreso", reclamó el jefe del Consell recordando la frase que marcaría un antes y un después para frenar la hemorragia del euro en 2012. Para Puig, esta "es una cuestión clave para parar la excesiva inflación" que lleva a una "situación de agobio" a las familias y empresas. La amenaza, dijo, es llegar a un "colapso". El pacto es unánime en lo global, pero cuenta con diferentes trazos cuando se concreta. Uno de los puntos más problemáticos es el referido a los impuestos, las matemáticas con mayor carga ideológica. En este apartado, el 'president' de la Generalitat coincidió con el resto de barones autonómicos en la petición de la bajada de los impuestos especiales para los hidrocarburos y la electricidad, pero chocó con la presidenta de la Comunidad de Madrid en que el resto de tipos impositivos deban reducirse. Fuentes de Presidencia señalan la incongruencia de Isabel Díaz Ayuso de pedir bajada de impuestos generalizada, más allá de la de la asociada a la energía, mientras reclama más recursos económicos al Gobierno de España. La delegación valenciana protesta que tenga que ser el dinero de todos los españoles el que acabe financiando la política de impuestos bajos de Madrid. El choque, no obstante, fue más ante los medios y explicaciones posteriores que en la propia reunión en la que la cohesión y la unidad fue uno de los elementos que caracterizaron la cita. Eso sí, de nuevo Puig volvió a actuar de 'antiayuso' para responder a las peticiones de la madrileña. Ha destacado que estos sectores tendrán ayudas y apoyo específicos, tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat, que aportará "acciones complementarias o subsidiarias de las que se puedan adoptar en el plan nacional". Durante su intervención, Puig ha reclamado extender el marco temporal de ayudas de Estado a empresas y sectores afectados por el aumento del coste de la energía; la minoración de los impuestos especiales a la electricidad y los hidrocarburos, y añadir un suplemento energético al Ingreso Mínimo Vital, según ha informado la Generlaitat. No es que esta postura fuera únicamente defendida por la Generalitat, pero que sí que ha sido una de las delegaciones que más ha empujado en esa vía y que ha encontrado el respaldo mayoritario del resto de los reunidos igual que se ha logrado unidad en la condena al ataque de Rusia a Ucrania. "Estamos alineados en la democracia, la paz, la libertad y los valores europeos", expresa. Según desgrana en la rueda de prensa tras el encuentro, la posición favorable a la intervención de los precios energéticos "es una cuestión clave para parar la excesiva inflación" que lleva a una "situación de agobio" a las familias y empresas. "Es hora de intervenir la economía para hacer posible los precios acordes para el desarrollo de la economía, si no fuera así estaríamos en un colapso que no podríamos aceptar", asegura. Puig parafraseó el 'whatever it takes' entonado por Mario Draghi cuando, como presidente del Banco Central Europeo en 2012, aseguró que se haría lo que fuera necesario para salvar el euro. "Europa debe hacer todo lo necesario, urgente, posible e imposible para rebajar los precios energéticos que ponen en crisis a nuestro modelo de progreso" es la versión actualizada. Asimismo, el jefe del Consell ha mostrado "todo el apoyo" al Gobierno de Pedro Sánchez y a su gira por Europa para reclamar un cambio en el cálculo de los precios de la electricidad así como al plan nacional de recuperación y de respuesta a la guerra anunciado en la reunión. De hecho, sobre este, Puig indicó que ha convocado a los agentes económicos y sociales para este lunes para elaborar propuestas desde el ámbito valenciano que puedan incorporarse a este plan.