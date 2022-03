Un recortador valenciano ha pedido matrimonio a su pareja en mitad del concurso de recortadores de la Feria de Fallas, que se celebraba esta misma mañana en la plaza de toros de València.

"Qué mejor decirte esto con mi gente, en mi plaza", ha comenzado a decir el novio con un micrófono en la mano, mientras el resto de los recortadores miraban desde un lado de la plaza.

Cuando se acercaban al centro del ruedo, el joven ha comenzado a hablar en valenciano para dirigirse directamente a su novia. "Moltes gràcies per acompanyar-me en els moments roins i per...", en ese momento el novio no ha podido contener la emoción, y tampoco la audiencia de la plaza de toros, que ha animado al novio con un caluroso aplauso. En ese momento, el joven se ha arrodillado delante de su pareja con un anillo en la mano. Después de que la joven asintiera con la cabeza, los dos se han fundido en un caluroso abrazo.

El público ha aplaudido a rabiar para dar la enhorabuena a los novios. Al igual que una servidora, que ha aplaudido desde la redacción de este periódico para desearle un futuro próspero a sus dos amigos.