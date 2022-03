Los peajes de pactar con la ultraderecha

El paso dado por el PP, que acaba de facilitar la entrada en un gobierno autonómico a la extrema derecha, no inquieta a los populares valencianos. Ni la reacción en Europa, donde el jefe de los populares europeos ha criticado una decisión de la que trata de desmarcarse el futuro presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ni los peajes que se dejan entrever en la letra del acuerdo castellanoleonés preocupan al PP valenciano.

La formación que lidera Carlos Mazón ve legítimo el acuerdo y lo equipara a las alianzas socialistas con formaciones que el PPCV considera de extrema izquierda, como Compromís o Unides Podem en el Botànic, o las del Gobierno de coalición con mayorías en el Congreso con ERC o Bildu.

El argumentario valenciano no se mueve un milímetro del que Feijóo marcó el viernes, precisamente en València: que es el PSOE quien gobierna con partidos que no creen en el Estado.

La secretaria general y síndica, María José Catalá, destaca que Feijóo lo dijo muy claro: «Somos un partido de Estado, de gobierno y trabajamos para conseguir mayorías amplias. La izquierda no puede dar lecciones de pactos porque gobierna y pacta con quien no cree en nuestro país. El PP es el único partido de centroderecha capaz de que la gobernabilidad y la gestión vuelva a España, la C. Valenciana y a València», responde Catalá a este diario.

«No veo mal el acuerdo de Castilla y León», abunda el diputado en las Corts por Alicante José Juan Zaplana. «Creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad desde la serenidad y la tranquilidad».

«En Castilla y León se ha llegado a una conjunción de programas (de PP y Vox) dentro de la autonomía de los dos partidos que se unen en virtud de ese programa; no es tanto con quién sino el qué, aquí también lo ha hecho el PSOE con Compromís o Podemos y son los socialistas los que no han querido dar el paso como sí hizo el PP cuando apoyó como lehendakari al socialista Patxi López en el País Vasco», recuerda.

«No veo que Vox sea extrema derecha como Le Pen o en Polonia, es un partido muy conservador sí, pero no comparto definiciones excesivas que se les atribuyen, en cambio sí veo a Podemos neocomunista y no tiene nada que ver con la izquierda europea; con posiciones muy extremistas». como con la tasa turística», dice. El diputado por Castelló Rubén Ibáñez también remarca esa idea. «La entrada de Vox viene por el rechazo del PSOE a hablar con el PP, o se pactaba desde la responsabilidad o se iba a elecciones».

Posible acuerdo valenciano

Sobre si Castilla y León despeja el camino a un posible acuerdo si se da la aritmética en la Comunitat Valenciana, en el PPCV responden que la vocación es gobernar en solitario. Sobre la hipotética alianza con Vox nadie se moja. Pero Ibáñez da una pista clara. «Todos los partidos son legítimos, se presentan a las elecciones y la gente les vota y después juega la aritmética», responde.

Mientras, el programa de gobierno firmado en Castilla y León, aunque genérico y sin demasiadas concreciones, sí da una idea de lo que podría ocurrir en la Comunitat Valenciana.

El texto asume peajes a pagar para el PP. Recoge la terminología de Vox de «violencia intrafamiliar», que es su forma de hacer negacionismo de la que estructuralmente afecta a la mujer por el hecho del serlo y se habla de actualizar las leyes en ese sentido.

Incluye políticas de apoyo a familias y natalidad y, aunque no concreta más, de los discursos de Vox en las Corts se puede entender que se refiere a la familia tradicional y a poner trabas al derecho al aborto. También el documento castellano leonés señala que se implantará un modelo educativo «libre de adoctrinamiento ideológico», como si los partidos que lo firman no tuvieran ideología o la exigencia de una prueba EBAU única en toda España que podría no ajustarse a la realidad de lo que se imparte en los centros de los diferentes territorios y chocar con competencias autonómicas en Educación.

En el acuerdo de Castilla y León se habla de potenciar el español, pero en el caso valenciano, con dos lenguas cooficiales, podría suponer una cesión para el PP aceptar demandas de Vox.

Hace unas semanas en las Corts, una propuesta de la ultraderecha acabó en choque con el PP porque defendía primar el castellano como lengua vehicular.

El pacto de Mañueco con Vox habla del fenómeno «delictivo» de la ocupación y de ofrecer asesoramiento gratuito a las víctimas y se anuncia una «inmigración ordenada» pese a que la materia no es competencia autonómica.