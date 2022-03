"Como consumidores podemos hacer muchísimo frente al cambio climático"

¿La ciudadanía es consciente de lo que viene si los países no reducen emisiones contaminantes a la atmósfera?

Yo creo que sí. Saben que el cambio climático es algo que existe y que tiene lugar aquí y ahora, en nuestro territorio y no en una isla lejana del Pacífico. Cada vez tenemos más sequías, más incendios forestales, tormentas e inundaciones enormes. Necesitamos actuar ya.

Explíqueme eso del Pacto Europeo por el Clima.

Es una iniciativa que intenta unir el tema de la transición ecológica justa con el acompañamiento ciudadano, para que vea que no se trata de una política impuesta desde arriba. Una herramienta para movilizar a la sociedad y que haya un cambio de comportamiento a al altura de la amplitud del desafío climático.

¿Qué sector de la población está más concienciado?

La gente joven está bastante concienciada. Es más difícil que una persona mayor cambie de comportamiento cuando tienes ya una serie de hábitos, una forma de vida ya establecida. Creo que las mujeres somos más conscientes del impacto de nuestra forma de vida en el planeta y también por una sensibilidad mayor de cuidado de la naturaleza. En muchas sociedades son ellas las responsables del cuidado de la casa, de la salud o del agua.

Si China, India o Estados Unidos no cambian su política ambiental, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?

Esa es precisamente la filosofía del pacto climático europeo, que todos podemos aportar nuestro granito de arena y que la transformación es tan ambiciosa y tan enorme que si no hay un acompañamiento de toda la ciudadanía no vamos a conseguirlo. Ese esfuerzo puede ser por ejemplo apagar las luces, ir a la compra con una bolsa reutilizable, ordenar y reducir los residuos, cerrar el grifo cuando no hace falta utilizar el agua. Se puede hacer muchísimo, porque consumidores tenemos mucha influencia a la hora de comprar un producto que no provenga de la agricultura intensiva que contamina y optar por uno más respetuoso con el planeta. A la hora de votar, por ejemplo, podemos elegir a unos representantes políticos que se preocupen por el medio ambiente. Todos tenemos nuestra responsabilidad y papel.

Cuestiones como las restricciones de tráfico en grandes ciudades como puede ser València no siempre son bien entendidas y en muchos casos incluso son motivo de arma electoral.

Las políticas ambientales que necesitamos son muy difíciles de desarrollar, o porque afectan a intereses de un grupo de ciudadanos, o a los agricultores, o a los productores de carne. El desafío es ser capaz de tomar decisiones que aunque difíciles comprendamos que son necesarias para lograr ese objetivo de preservar el planeta. Cada vez estamos más en un contexto en el que hay que tomar medidas dolorosas y criticadas pero hay que verlas en una perspectiva a largo plazo.

Usted que ha vivido en Bruselas como funcionaria de la UE, ¿cómo ha sido la vuelta?

En la Comunitat Valenciana y en concreto en la ciudad de València veo un nivel bastante fuerte de concienciación y en las instituciones públicas mucho dinamismo y ganas de hacer cosas.

Usted se muestra muy orgullosa de todo lo que representa Europa, por lo que veo.

Sí, y Europa nos brinda una oportunidad de oro con los fondos de recuperación. Nuestra labor como embajadores es velar porque este tipo de recursos también lleguen a los municipios y empresas más pequeños, a las iniciativas menores para que no solo los grandes proyectos acaparen este tipo de financiación. Una tercera parte de ese dinero, además, va para cuestiones de cambio climático y ecología.