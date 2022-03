"Los mayores tienen que permanecer en una burbuja analógica, la digitalización ha llegado tarde". Este ha sido el mensaje que ha trasladado Carlos San Juan, el médico jubilado y promotor de la campaña #SoyMayorNoIdiota para proteger la atención presencial en las entidades bancarias en la jornada "Protección del consumidor vulnerable" con la presencia de ponentes expertos en el Colegio de Abogados de València (ICAV) con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra mañana.

Concretamente, en la mesa de diálogo han estado presentes el propio San Juan, Rosa Ana Seguí, Directora General de Consumo; Auxiliadora Borja, decana del ICAV, Juan Añón, presidente de la sección de Consumo del ICAV y María José Reyes, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de València (UV). San Juan ha comenzado su intervención definiéndose como "un representante de un sector de mayores con una absoluta incapacidad para incorporarse al mundo digital", satisfecho con la visibilización de un problema que, asegura, aflora a escala mundial. "La digitalización no solo implica formación, sino también recursos económicos y la realidad es que hay muchas personas con pensiones bajas para las cuales es una utopía poder gastarse dinero en aparatos, plataformas e internet".

El activista ha detallado que el problema necesitaba una "intervención urgente", apelando a la terminología médica y que considera un "éxito" que su campaña haya llegado a tanta gente y, sobre todo, que sus peticiones hayan sido escuchadas por los representantes del Gobierno y la banca. El jubilado no solo ha conseguido 649.000 firmas en la plataforma Change.org, sino que también que la banca firme un protocolo con el Ministerio de Economía para comprometerse a dar atención presencial a las personas mayores. Además, el Gobierno ha anunciado que trabaja en un anteproyecto de ley de Creación de Defensa del Cliente Financiero.

"Nos molesta el paternalismo, nosotros solo queremos autonomía" Carlos San Juan - Promotor de #SoyMayorNoIdiota

Unas medidas que eran "urgentes" para Carlos San Juan. "La esperanza de vida es cada vez más alta y el objetivo de las personas mayores es ser independientes, no molestos. Por eso, nos molesta el paternalismo, nosotros solo queremos autonomía", ha detallado durante la jornada. San Juan ha apuntado, también, que el colectivo no tiene la misma capacidad memorística ni de aprendizaje de los jóvenes y por eso "tienen que permanecer en una burbuja analógica porque la digitalización no puede universalizarse, para los mayores ha llegado tarde". Resalta que "su objetivo se ha cumplido" y pide, en este caso al gremio de abogacía que "recoja la antorcha en nombre de todos los mayores". "Recuerden que algún día estarán en mi lugar o tendrán familiares que necesiten ayuda frente a la tecnología".

Por su parte, Rosa Ana Seguí, ha explicado cómo desde la Dirección General de Comercio trabajan para defender a todas las personas consumidoras. Lo hacen, según ha explicado, a través de tres ejes: la formación, la atención a reclamaciones y la vigilancia de mercados.

Consumo digital

En este sentido, ha apuntado a la formación temprana en comercio digital para evitar que haya consumidores vulnerables, pues "mucho del consumo actual se hace a través de páginas web", pero ha resaltado que "el consumo presencial es mucho más provechoso" para no dejar a nadie atrás.

"Desde la liberalización de las rebajas, vivimos en una constante promoción y es más fácil infundir a precios engañosos" Rosa Ana Seguí - Directora General de Comercio

Por otra parte, ha resaltado el papel que juega la administración pública en la vigilancia de mercados. "Somos la única comunidad que ha hecho control de precios de los productos". "Desde la liberalización de las rebajas, vivimos en una constante promoción y es más fácil infundir a precios engañosos en fechas como el Back Friday o el Blue Monday".

Consumidor vulnerable, un concepto genérico

María José Reyes, catedrática de la UV, ha resaltado durante su intervención algunos apuntes de la Ley 4/2022 del 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. En este sentido, la experta ha dicho que la norma es "una buena noticia para proteger a usuarios y consumidores de la vulnerabilidad comercial" y ha resaltado la "nueva concepción dentro de la categoría de consumidor vulnerable" que manifiesta el texto jurídico.

"El consumidor vulnerable es un concepto amplio y todos podemos serlo en algún momento de nuestra vida" María José Reyes - Catedrática de Derecho Civil (UV)

"El consumidor vulnerable" es un concepto amplio, genérico y de carácter inclusivo que puede tener diferentes atributos dependiendo de la situación. Así, la experta ha señalado que se puede ser vulnerable comercialmente en función de su situación geográfica, del lenguaje o de la situación concreta. Así, ha sentenciado que "todos podemos ser en algún momento consumidores vulnerables". Dentro de esta definición también caben sectores de la población como las personas de edad avanzadas, como Carlos San Juan. Y son vulnerables "no por cómo consumen, sino por como acceden al mercado, ya no lo hacen en una situación de igualdad".