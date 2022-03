Mazón se multiplica en Valencia

Carlos Mazón jugando a pilota en el Trinquet de Pelayo, Carlos Mazón tastando la miel de Enguera, Carlos Mazón cantando en una comida con asociaciones de mujeres en Gandia, Carlos Mazón homenajeando en Nules a Josefina, la afiliada más mayor del PP de Castelló; Carlos Mazón comprobando los productos recién pescados en Cullera. Son algunos ejemplos concretos de un hecho más global: Mazón ha multiplicado su agenda como líder del PP, especialmente en Valencia.

El presidente de la Diputación de Alicante lleva días frenéticos de apretón de manos, reuniones y visitas con un doble objetivo: ganar visibilidad y, de paso, dejar atrás la crisis interna de la formación. Acelerar la agenda como presidente autonómico del partido y como futuro candidato da muestras de normalidad tras la tormenta, hace olvidar la excepcionalidad de las reuniones centradas en los problemas orgánicos y centra el foco en la aspiración electoral.

Mazón quiere mostrarse como un líder para toda la Comunitat Valenciana y para eso tiene que hacer kilómetros. Porque por mucho que el cisma que ha finiquitado a Pablo Casado al frente de los 'populares' haya generado muescas, lo que realmente hace daño a un candidato (y Mazón lo será a la Generalitat) es toparse ante la indiferencia del desconocimiento de quien tiene que validarle como gobernante.

En octubre, el líder del PPCV solo era conocido por tres de cada diez valencianos

Es cierto que unas elecciones autonómicas no son como unas municipales donde el nombre que encabeza la papeleta tiene un peso mayor, sin embargo, dejar todo el peso a las siglas del PP es un riesgo. El candidato ha de tener cierto tirón, mostrar a alguien vinculado al territorio para diferenciarse de Vox, más dependiente de liderazgos estatales, y para ello, lo principal es ser conocido. Que el nombre, como mínimo, suene, sea reconocible. Y en esas está el líder del PP que en la encuesta de Levante-EMV en octubre solo era conocido por tres de cada 10 valencianos.

Como presidente de la diputación, Mazón no tiene problemas de reconocimiento en Alicante. O no tantos como en Valencia y Castelló donde hasta su nombramiento como máximo dirigente de la formación en julio del año pasado no tenía ningún tipo de presencia. Este es un problema importante ya que ambos territorios reparten 64 de los 99 escaños que componen las Corts y designan al ocupante del Palau de la Generalitat, 40 en Valencia y 24 en Castelló por los 35 de Alicante.

Valencia no es solo donde más asientos se reparten sino que es el terreno en el que peor resultado obtuvo el PP en 2019 a nivel autonómico. Fue en la única circunscripción donde no fue segunda fuerza (le superó Compromís) y su 17,7 % representa dos puntos por debajo del porcentaje de voto cosechado en Alicante y tres y medio del logrado en Castelló.

No es de extrañar que su ausencia en Corts (en la que poder medirse directamente a Puig) y la nula visibilidad que tienen las acciones en la Diputación de Alicante al norte de la Marina obliguen a Mazón a multiplicar su agenda especialmente en Valencia. Así, encuentros con organizaciones, colectivos y entidades y pisar cuantas más localidades distintas, mejor se convierten en el escaparate para que el líder del PPCV pueda desplegar sus propuestas.

Esta semana fueron pescadores en Cullera, artistas falleros en Enguera, con la Federació de Pilota o con el sector metalúrgico en València los que sirvieron de 'leitmotiv' para proponer, ante los primeros una dirección general de Pesca y apoyo ante Europa, a los segundos una reforma de la Ley de Mecenazgo, a los terceros un mayor apoyo de la Generalitat a los profesionales de este deporte y a los cuartos un Plan Renove y formación para lograr más inversiones.

No obstante, el plato fuerte llegó el viernes. Balcón del ayuntamiento en València por segunda vez en la semana y acto junto a Feijóo quien estrenó su campaña en el cap i casal. El tirón del gallego junto al nuevo rol de Esteban González Pons supone una buena estela a la que tomar el rebufo por conocimiento entre el electorado y posibilidades de endosarse a los votantes de Ciudadanos, 470.000 en la última cita autonómica con las urnas, el 17 % del pastel total que depositaron su confianza en un mediático Toni Cantó. El botín es fundamental para las aspiraciones de Mazón para lo que, primero, debe ser conocido.